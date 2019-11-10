İsrail'de üçüncü seçim ihtimaline Liberman kapıyı kapattı

İsrail'de hükümetin kurulmasına yönelik pazarlıkların sürdüğü bir süreçte Kanal 12'ye açıklamalarda bulunan Liberman, doğru kararı alacak tarafı destekleyeceğini söyledi.

Liberman, asıl zorluğun, ülkeyi üçüncü seçimlerden uzak tutma imkanının ve yeni hükümeti kurmanın nasıl mümkün olacağını bulmak olduğunu dile getirdi.

Netanyahu'nun Ultra-Ortodoks (Haredi) grubundan kurtulması gerektiğine işaret eden Liberman, Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın ise Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in, "Netanyahu ile Gantz arasında yönetimin paylaşılması" planını kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Binyamin Netanyahu ve Gantz'ın, sorumluluk taşıdıklarını belirten Liberman, her ikisinin de İsrail devleti için en iyisini istediklerini vurguladı.

Eski Savunma Bakanı Liberman'ın açıklamalarına ilişkin Netanyahu veya Gantz henüz bir yorum yapmazken, Likud Partisi kaynakları, liderleri Netanyahu'nun dini partileri gözden çıkarmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.

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İsrail'de koalisyon açmazı

İsrail'de seçmenler bu yıl ikinci kez 17 Eylül'de yapılan erken seçimlerde sandık başına gitmişti.

Mavi-Beyaz İttifakı, 120 sandalyeli Meclise 33 milletvekili göndererek seçimleri önde tamamlarken, Netanyahu'nun partisi Likud 32 milletvekiliyle ikinci olmuştu.

Seçimlerde 8 milletvekili çıkaran eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi koalisyon görüşmelerinde kilit rolde bulunuyor.

Netanyahu hükümeti kuramadı görev Gantz'a verildi

Hem sağ hem de sol blokun, koalisyonun güvenoyu alması için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması nedeniyle İsrail'de hükümet kurulamıyor.

Cumhurbaşkanı Rivlin, 25 Eylül'de partisi ikinci olsa da diğer üç sağ partinin desteğini alan Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Yeterli çoğunluğu sağlayamayan Netanyahu, kendisine koalisyonu kurmak için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala 21 Ekim'de görevi Rivlin'e iade etti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, 23 Ekim'de koalisyonu kurma görevini Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a verdi.

Gantz'ın 28 gün içinde hükümeti kurması, aksi takdirde görevi iade etmesi gerekiyor.

İsrail basınında, Netanyahu ve ona destek veren 3 sağ partinin, koalisyon görüşmelerine tek blok halinde katılma kararı ile kimin ilk önce Başbakan olacağı konusunda Mavi-Beyaz İttifakı ve Likud'un görüş ayrılığına düştüğü, bu nedenle söz konusu iki partinin birlik hükümetini kuramadığı yorumları yapılıyor.