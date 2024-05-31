İsrail'den 7 ay daha katliam planı: Gazze dış dünyadan koparıldı

Birleşmiş Milletler'e (BM) tabi en üst mahkeme konumundaki Uluslararası Adalet Mahkemesi'nin (UAD), İsrail'den Gazze'deki saldırılarını durdurmasını istemesine rağmen işgal devleti saldırıları 2025 yılı başına kadar sürdürmeyi planlıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, İsrail ordusunun saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini söyledi. İsrail'de bir radyo programına katılan Hanegbi, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesindeki askeri harekatın devam ettiğini bildirirken, halihazırda bölgede orduya bağlı beş tugayın aktif olduğu ve bir tugayın daha bölgeye gitmek üzere görevlendirildiği bilgisini verdi.





NETANYAHU'YU SAVUNDU

Programda, son dönemde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savaş Kabinesi üyeleri arasında ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda yaşanan anlaşmazlıklara da değinen Hanegbi, Netanyahu'yu savundu. Müzakereleri Netanyahu'nun baltaladığı yönündeki yorumları reddeden Hanegbi, "Esir takası için Hamas ile dolaylı müzakereler yürüten heyetin yetkilerinin genişletilerek yeniden müzakereye başlaması konusunda Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant dahil bütün kabine üyeleri uzlaşı sağladı. Bu noktada taviz vermek zorunda kaldık. İsrail'in sunduğu yeni öneri yeterince cömert" diye konuştu.





PHILADELPHIA KORİDORU İŞGAL EDİLDİ

İsrail Başbakanı BinyaminNetanyahu, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'te temel hedeflerinden birinin Gazze'den Mısır'a giden tüneller aracılığıyla Hamas'ın silahlanmasını durdurmak olduğunu bildirmişti. Bölgede saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Mısır-Gazze sınırı boyunca 14.5 kilometre uzanan Philadelphia Koridorunu ele geçirdiği bildirildi. Koridor, 2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesinin ardından Filistin yönetimine devredilirken Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında imzalanan Camp David anlaşmasına göre de Mısır-Filistin sınırı olarak tanımlanmıştı. Philadelphia Koridorunun işgal edilmesi, Gazze'yi Mısır'dan tamamen koparıyor. Gazze'yi çevreleyen sınırların geri kalanını da kontrol eden İsrail böylelikle 2007'den beri kuşatma altında tuttuğu Gazze'yi dış dünyaya tamamen kapattı.





MISIR: YALNIZCA FİLİSTİNLİLERLE ÇALIŞIRIZ

Philadelphia Koridorunun işgal edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayan Kahire yönetimi, daha önce Refah Sınır Kapısı'nın işletilmesi konusunda Camp David anlaşmasına vurgu yaparak yalnızca Filistinlilerle çalışacağını açıklamıştı. Kahire yönetimi, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesinden bu yana sınırın Mısır tarafını kapalı tutuyor.





GANTZ HÜKÜMETTEN ÇEKİLECEK

Öte yandan, Savaş Hükümeti Üyesi ve Ulusal Birlik Partisi Lideri eski Savunma Bakanı Benny Gantz, Netanyahu'nun Gazze'deki savaşa ve sonrasına ilişkin stratejisi olmaması nedeniyle İsrail'i başarısızlığa sürüklediğini belirterek hükümetten çekilebileceğini ilan etmişti. Parti milletvekillerinden Matan Kahana, Netanyahu'nun tamamen, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bazalel Smotrich'in etkisiyle savaşı sürdürdüğünü belirterek, "Bizim için hükümetten çekilmek dışında bir seçenek kalmadı" dedi.





Öldürdükçe oyları artıyor

İsrail Kanal 12'nin anketine göre, bugün seçim yapılması halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu görevini koruyabilir. Katılımcılara "Bugün seçim yapılması halinde oyunuzu kime verirsiniz" sorusunun yöneltildiği anket sonucunda, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin 61 sandalyeli parlamentoda 21 sandalye elde edeceği, buna karşılık Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 25 sandalye kazanacağı görüldü. Bu durum, koalisyon ortaklarının sandalyeleri de düşünüldüğünde Netanyahu'nun görevde kalması anlamına geliyor. Kanal'ın önceki anketinde, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin 41 sandalye kazandığı görülmüştü. Yeni ankette ise Gantz'ın güç kaybettiği buna karşılık Netanyahu'nun ise gücünü koruduğu ortaya çıkıyor.



