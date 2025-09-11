İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail bu kez de Lübnan'a saldırdı
Lübnan medyası, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi bölgesinde İsrail hava saldırıları olduğunu bildirdi. İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Ayrıntılar geliyor...
#İsrail
#Lübnan
#saldırı
