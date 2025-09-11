Yeni Şafak
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

13:0411/09/2025, Perşembe
G: 11/09/2025, Perşembe
İsrail bu kez de Lübnan'a saldırdı
İsrail bu kez de Lübnan'a saldırdı

Lübnan medyası, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi bölgesinde İsrail hava saldırıları olduğunu bildirdi. İsrail ordusundan ise henüz bir açıklama gelmedi.

