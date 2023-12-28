Gazze’de 7 Ekim’den bu yana çoğu kadın ve çocuk 20 binden fazla Filistinliyi katleden terör devleti İsrail’in, öldürdüğü kişilerin organları da çaldığı ortaya çıktı. Gazze’deki hükümet, işgalci gücü, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 27 Ekim’de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve cesetlerine el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi. Açıklamada, cenazelerin teslim alındığı hatırlatılarak, “Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliye’de bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası komite çağrısı

İsrail’in onlarca cesedi daha elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail’in işlemiş olduğu bu gibi vahşi suçlara yönelik Kızılhaç Örgütü gibi Gazze’de faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sessiz kalmalarına da

tepki gösterildi.

Toplu mezara gömüldüler

Terör devletinin, Gazze’ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinliler ait yaklaşık 80 naaş, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim edilmişti. Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığı’na defnedildi. Gazze’deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams, “Onlarca şehidin naaşı bir konteyner içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü” açıklamasında bulundu. Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerden çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurgulamıştı.







