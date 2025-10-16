İsrail'den Yunanistan'a 'savunma' teklifi

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları alanındaki tecrübesi nedeniyle NATO üyesi birçok ülke tarafından Türkiye’nin ittifakın caydırıcı gücüne katkı sağlayan bir ülke olarak görüldüğüne dikkat çekilen haberde, AB içinde Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) onay vermemesine rağmen Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’yi desteklediği belirtildi.