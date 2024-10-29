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İsrail'e 6,5 milyon euroluk soğuk duş: İspanya mühimmat anlaşmasını iptal etti

İsrail'e 6,5 milyon euroluk soğuk duş: İspanya mühimmat anlaşmasını iptal etti

18:3729/10/2024, Tuesday
IHA
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İspanya, İsrailli firmadan mühimmat alımına dair yaklaşık 6,5 milyon euroluk anlaşmayı iptal etti.
İspanya, İsrailli firmadan mühimmat alımına dair yaklaşık 6,5 milyon euroluk anlaşmayı iptal etti.

Filistin'e verdiği destekle bilinen İspanya, İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi iptal etti. Yaklaşık 6,5 milyon euroluk anlaşmayı iptal eden İspanya, böylelikle İsrail'e silah satmama taahhüdünü alımları da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu. İspanya İçişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu İsrailli şirketlerin de bekleyen ihalelerden dışlanacağını söyledi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, İsrailli Guardian LTD Israel ile yaptığı yaklaşık 6,5 milyon euroluk mühimmat alımını ilişkin anlaşmayı iptal etti.

Anlaşma 15 milyondan fazla mermi alımını içeriyordu

İspanya, İsrailli bir firmadan mühimmat alımına ilişkin sözleşmeyi iptal etti.

İspanya İçişleri Bakanlığı,
Guardia Civil
kolluk kuvveti için yaklaşık 6,5 milyon euro karşılığında İsrailli
Guardian LTD Israel
'den alacağı 15 milyondan fazla 9 mm mermiye ilişkin anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı.
İspanya,
İsrail'e silah satmama
taahhüdünü alımları da kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

Bekleyen ihaleler de dışlanacak

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İspanyol hükümeti, Gazze topraklarında silahlı çatışmanın başlamasından bu yana İsrail devletine silah satmama taahhüdünü sürdürmektedir.

Bu durumda söz konusu olan bir mühimmat alımı olsa da, İçişleri Bakanlığı satın alma işleminin iptali için idari prosedürü başlattı” denildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu İsrailli şirketlerin de bekleyen ihalelerden dışlanacağını söyledi.



#İspanya
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#İhale

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