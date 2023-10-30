İsrail’e desteği kesin

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepkiler devam ediyor. İsrail’e açık destek veren ABD, protestoların merkezine dönerken, dün başkent Washington DC başta olmak üzere, New York, New Jersey, Detroit, San Francisco ve Chicago’da protesto eylemleri yapıldı. Geniş katılımla gerçekleşen eylemlerde, Gazze’deki sivillere destek, İsrail’e yönelik desteklere ise tepki vardı.

OYUNCAK BEBEKLERİ KIRMIZIYA BOYADILAR

ABD’nin başkenti Washington DC’de onlarca insan, kırmızıya boyanmış kefenlerle İsrail’i protesto etti.Washington DC’de bulunan Lincoln heykelinin önünde toplanan onlarca gösterici, kırmızıya boyadıkları oyuncak bebeklerle “çocukların katledilmesini durdurun” çağrısı yaptı. Filistin bayrakları ve atkıları açılan eylemde ateşkes çağrılarını yineleyen Filistin destekçileri, kırmızıya boyanmış beyaz çarşafların altında yatarak, “Gazze’deki kıyıma son verin” sloganları attı.

ATEŞKES ÇAĞRISI

New York şehrinde ise binlerce kişi Manhattan’da toplandı. Ellerinde pankartlarla yürüyen öfkeli kalabalık, Brooklyn Müzesi’nden Union Meydanı’na doğru yürüdü. ABD’nin Michigan eyaletinin Detroit şehrinde yapılan Filistin’e destek eylemlerinde, kalabalık grup ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü. Göstericiler İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto ederek Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu. New Jersey eyaletinde Filistin ve İsrail destekçisi gruplar, Jersey City Belediyesi önünde aynı anda eylem yaptı.

KATLİAMA PROTESTO

ABD’nin Chicago kentinde bir araya gelen binlerce kişi Gazze’de ateşkes ve ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımların kesilmesi çağrısında bulundu. Düzenlenen yürüyüşte İsrail’in katliamına tepkileri gözler önüne seren dövizler taşındı. San Francisco da benzer görüntülere sahne oldu. ABD’nin İsrail’e yönelik yardımlar kesmesi için çağrıda bulunan göstericiler ünlü Market Street yolunda yürüdü.

Alman hükümetine finans protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin’de binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı’nda toplanan göstericiler, “Ateşkes”, “Biz Filistin’i unutmayacağız”, “Gazze’ye Özgürlük”, “Soykırım” yazılı dövizler taşıdı.Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde göstericiler, “Filistin’e özgürlük” ve “İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor” sloganları attı. Alman hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe tepki yağan eyleme 10 bin kişi katıldı.Hamburg’da izinsiz protesto eylemine ise 7 bin kişi katıldığı ifade edildi.

İsrail’in suçuna ortaksınız

İsveç’in başkenti Stockholm’de binlerce kişi, Filistin ile dayanışma için polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yürüdü. İsveç hükümetinin İsrail’e verdiği desteğe tepki gösteren göstericiler, “Soykırımı durdurun, Sonsuza kadar Filistin” yazılı dövizler taşıdı.

Macron İsrail’in işbirlikçisi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları dünya çapında tepki toplamaya devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Fransa İçişleri Bakanlığı’nın yasağına rağmen Chatelet Meydanı’nda toplanan binlerce Fransız, “Gazze, Paris yanınızda”, “Macron İsrail’in işbirlikçisi” sloganları attı. Fransız polisi, göstericilere sert müdahalede bulundu.

Yahudi aktivistler İsrail’e tepkili

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Yahudiler de tepkili. Almanya’da yaşayan Udi Raz “Bir Yahudi ve İsrailli olarak, İsrail’in işlediğine tanık olduğumuz suçlara karşı sorumluluğum var.” derken, Londra’daki Yahudi aktivist Katy Colley ise, Filistinlilerin acımasızca kendi evlerinin enkazında ölüme terk edildiğini ifade etti.

Çifte standart uygulanmamalı

İspanya’nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere çeşitli şehirlerinde Filistin’e destek için gösteriler ödüzenlendi. Gösteriye katılan İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, “İsrail, uluslararası insan haklarını açıkça ihlal ediyor. Gazze’de acil ateşkes ilan edilmeli. İsrail’in savaş suçu işlediği ortada. dedi. Polonya ve Japonya’da da Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi.

Ürdün’ün tamamı Hamas’tır

Ürdün’ün başkenti Amman’da Gazze ile dayanışma gösterisi düzenleyen protestocular, “Ürdün’ün tamamı Hamas’tır” sloganı attı. Protestocular İsrail’in Amman Büyükelçiliği’nin kapatılmasını ve İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istedi.

İsrailli yetkililer yargılansın

Avustralya’nın Melbourne kent merkezinde binlerce kişi Filistin’e destek gösterisi için bir araya geldi. Filistin’e özgürlük sloganları atan vatandaşlar İsrailli yetkililerin yargılanmasını istedi.

Londra’da ateşkes çağrısı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüz bini aşkın kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için üçüncü kez sokaklara indi. Protestocular, İsrail’in Gazze’de yaptıklarını barbarlık ve soykırım olarak nitelendirdi. Filistin’e destek yürüyüşüne katılanlar, siyasetçileri ateşkes çağrısı yapmaya davet etti.

Ağrı.

Anneler Gazze için yürüdü

Diyarbakır’da kadınlar, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti. HÜDA PAR Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, “Anneler Gazze için yürüyor” yazılı pankartı açtı.İstanbul Fatih’te STK’ların çağrısıyla Gazze İçin Duaya etkinliği düzenlendi. Ağrı ve Şırnak’ta da kadınların protestosu vardı. Eyleme çocuklarıyla katılan kadınlar, katliamı protesto etti.







