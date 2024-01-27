İsrail'e soykırım davası Batı'yı panikletti: ABD'nin başını çektiği ülkeler BM’nin bütçesini kesti

ABD, Avustralya, İtalya, Kanada, İsviçre, Hollanda, Finlandiya ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteği durdurma kararı aldı.

Gazze Şeridi'nde yardım faaliyeti yürüten UNRWA bünyesindeki bazı çalışanların İsrail'e yönelik “7 Ekim” saldırılarına karıştığı iddia edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric dün yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in iddia karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. Dujarric, Guterres'in UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini'den bu konuyu hızla soruşturmasını ve 7 Ekim'deki olaylara veya başka herhangi bir suça karıştığı tespit edilen tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini, gerekirse yasal yollara yönlendirilmesini talep ettiğini duyurdu.

ABD, UNRWA'yı hedef gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, “ABD, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılara karışmış olabileceği iddialarından son derece rahatsız. Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak durdurdu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu konunun kapsamlı ve hızlı bir şekilde araştırılması gerekliliğini vurgulamak için Guterres ile görüştü. Böyle bir soruşturma yürütme kararını ve iddiaların doğru çıkması durumunda Guterres'in harekete geçmek için kararlı adımlar atacağı sözünü memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca BM'nin UNRWA'ya yönelik kapsamlı ve bağımsız bir incelemeye ilişkin duyurusunu da memnuniyetle karşılıyoruz. UNRWA, Filistinlilere temel gıda, ilaç, barınak ve hayat kurtaran yardımların sağlanmasında kritik bir rol oynuyor. Çalışmaları hayat kurtardı. UNRWA'nın bu iddiaları ele alması, mevcut politika ve prosedürlerini gözden geçirmek de dahil olmak üzere her türlü uygun düzeltici önlemi alması önemlidir. ABD bu iddialar hakkında daha fazla bilgi almak için İsrail hükümetiyle temasa geçti. Bu konuda Birleşmiş Milletler ve İsrail hükümeti ile yakın temas halinde olmaya devam edeceğiz” denildi.

ABD başı çekti, Avrupa peşine takıldı

-Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, söz konusu iddianın ardından yaptığı açıklamada, Kanada'nın UNRWA'ya yardımını askıya aldığını duyurdu. Bakan Hussen, BM'nin soruşturması tamamlanana kadar Kanada'nın Gazze'deki Filistinlilere diğer kuruluşlar aracılığıyla insani yardım aktaracağını söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya hükümetinin UNRWA'ya finansmanı durduğunu açıklayarak, “Müttefik ülkeler de benzer karar aldı. İsrail'in güvenliğini koruyarak, Filistin halkına insani yardım sağlamaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

-İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UNRWA'ya sağlanacak finansmanın geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, “Gazze'de çaresizce bekleyen insanlara insani yardım ulaştırılması konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

-Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Avustralya'nın UNRWA'ya finansmanı durdurma konusunda diğer ülkelere katılacağını belirterek, “Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın iş birliği içinde olacak ve uluslararası ortaklarıyla istişarede bulunacak. Bunu yaparken yakın zamanda açıklanan fonun ödemesini geçici olarak duraklatacağız” dedi.

-Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ville Tavio da açıklamasında, “Finlandiya, UNRWA'ya sağlanan finansmanı geçici olarak durduracak ve bağımsız soruşturmanın sonucunu takip edecek” ifadelerini kullandı.

-İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ortaya attığı iddialardan “son derece endişeli” olunduğu belirtildi. Açıklamada, ülkenin UNRWA'ya son yıllarda yaptığı yaklaşık 23 milyon dolarlık katkının bu yıl için henüz onaylanmadığı aktarılarak, “UNRWA çalışanlarına yönelik ciddi suçlamalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olana kadar ödemelere ilişkin herhangi bir karar alınmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Hollanda UNRWA'ya yardımı askıya alan son ülke oldu

Hollanda basınında yer alan habere göre, hükümet UNRWA'ya yaptığı yardımı askıya aldı. Haberde, Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Geoffrey van Leeuwen'in sözcüsünün kararı doğruladığı belirtilirken, Leeuwen dün yaptığı açıklamada, “Hollanda, UNRWA'ya gelecekte yapacağı mali katkıları değerlendirirken soruşturmanın sonuçlarını yakından takip edecek ve değerlendirecektir. Bu süre zarfında Hollanda Gazze'deki sivil nüfusa insani yardım sağlamaya devam edecektir” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail de UNRWA'yı hedefine aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise ülkesinin savaştan sonra UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini durdurmaya çalışacağını söyledi.

İrlanda ve Norveç yardımlarını sürdürecek

İrlanda ve Norveç, batılı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine UNRWA'ya finansal yardımları durdurduklarını açıklamasının ardından, ajansa yardımlarını sürdüreceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine birçok batılı ülke ajansa yapılacak yardımları durdurduğunu açıklarken, iki ülkeden UNRWA'ya destek geldi. İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin yaptığı açıklamada, “Philippe Lazzarini'nin 7 Ekim'deki saldırıya katıldığından şüphelenilen UNRWA personelini derhal açığa alma, kapsamlı bir soruşturma yürütme ve teröre karşı sıfır tolerans gösterme kararına güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Savaşın başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğüne dikkat çeken Martin, “İrlanda'nın UNRWA'nın hayati önem taşıyan Gazze çalışmalarına yönelik finansmanı askıya alma gibi bir planı yok” dedi.

“Filistin için uluslararası desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var”

Norveç'in kurduğu Filistin Yönetimi temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise, “Gazze'deki durum felaket ve UNRWA oradaki en önemli insani yardım kuruluşu. Norveç olarak UNRWA aracılığıyla Filistin halkına verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Filistin için uluslararası desteğe şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” ifadeleri yer aldı.

Hamas'tan tepki: “Siyonist baskılara boyun eğmeyin”

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutumuna tepki gösterilerek, "tehdit ve şantaja boyun eğmemeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, söz konusu UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığına ilişkin iddiaların İsrail'in bilgilerine dayandığı vurgulanarak, “Siyonist düşmandan elde edilen bilgilere dayanılarak çalışanların sözleşmelerinin feshedilmesini şiddetle kınıyoruz. UNRWA'yı kararını derhal geri çekmeye ve uluslararası toplum tarafından kendisine verilen yetkiye uymaya çağırıyoruz. Ajans yönetimine Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde derhal göreve dönme, Siyonist baskılara boyun eğmeme çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Delilleri çürütemeyen İsrail, UNRWA çalışanlarını hedef aldı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı.

BM'ye bağlı sivil toplum kuruluşlarının ve ajansların terör devleti İsrail'in soykırımını belgeleyen bilgi ve belgelerini de inceleyen Divan, işgalci İsrail'in talebini reddederek, 'soykırım davasının esastan görülmesine' hükmetti.

Adalet Divanı ayrıca İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatlandığına karar verdi.

Divan'a sunulan delilleri çürütemeyen ABD ise kolları sıvadı.

Başını ABD'nin çektiği Batılı çete, İsrail'i 'soykırım' ile anılmaktan kurtarmak adına UNRWA çalışanlarını Hamas'a yardım etmekle itham ederek hedef şaşırtmaya çalıştı.







