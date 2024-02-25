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Dünya

İsrail'in eski Başbakanı Barak'tan Netanyahu'ya karşı halka 'sokağa çıkın' çağrısı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları nedeniyle terör devleti İsrail'e karşı tüm dünyadan gelen tepkilere eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın protesto çağrısı da eklendi. Barak, İsraillilere Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu. Barak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi.

21:16 - 25/02/2024 Pazar
Güncelleme: 21:47 - 25/02/2024 Pazar
IHA
Ehud Barak
Ehud Barak

İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler sürerken, eski Başbakanı Ehud Barak, İsraillilere Netanyahu'nun iktidarına son vermek için "gece gündüz" parlamento önünde protesto yapmaları çağrısında bulundu.

"Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak"

İsrail'de 1999-2001 yılları arasında başbakan olarak görev yapan Barak, gösterilerin "Netanyahu zamanının dolduğunu ve halkın artık ona güvenmediğini anlayana kadar" devam etmesi gerektiğini vurguladı. Barak, "Devlet devre dışı kaldığında Netanyahu zamanının dolduğunu anlayacak" dedi.



#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
#Saldırılar
#Ehud Barak
#Protesto
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