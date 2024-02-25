İsrail'in eski Başbakanı Barak'tan Netanyahu'ya karşı halka 'sokağa çıkın' çağrısı

İsrailliler, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle sokaklara döküldü. Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı.