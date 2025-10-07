İsrail'in kaos planı suya düştü: Suriye'den 'Abdi ile anlaştık' açıklaması

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, yaptığı açıklamada SDG elebaşı Mazlum Abdi ile uzlaşıya vardıklarını belirterek "Bu anlaşmanın uygulanmasına derhal başlanacak" ifadelerini kullandı.
Dün akşam sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeden, geçtiğimiz saatlerde ise ateşkes haberi geldi.
Ateşkesin sağlanmasından sonra yeni bir gelişme daha yaşandı ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Mazlum Abdi ile görüştüğünü söyledi.
Suriye'de Abdi ile anlaşma sağlandı
Suriye Savunma Bakanı Kasra, anlaşmayı X üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu...
Ahmed Şara, Abdi ile görüştü
Suriye hükümetinden bir kaynağın AFP’ye verdiği bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Mazlum Abdi ile ABD’li yetkililerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Görüşmenin ateşkes anlaşmasından sonra Halep'te yapıldığı belirtildi.