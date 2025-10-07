Yeni Şafak
İsrail'in kaos planı suya düştü: Suriye'den 'Abdi ile anlaştık' açıklaması

Lokman Özdemir
14:467/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mazlum Abdi - Ahmed Şara
Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, yaptığı açıklamada SDG elebaşı Mazlum Abdi ile uzlaşıya vardıklarını belirterek "Bu anlaşmanın uygulanmasına derhal başlanacak" ifadelerini kullandı.

Suriye'de SDG adını kullanan
terör örgütü PKK/YPG
mensupları, Halep merkezdeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırı gerçekleştirdi.

Dün akşam sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeden, geçtiğimiz saatlerde ise ateşkes haberi geldi.


Ateşkesin sağlanmasından sonra yeni bir gelişme daha yaşandı ve Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Mazlum Abdi ile görüştüğünü söyledi.



Suriye'de Abdi ile anlaşma sağlandı


Suriye Savunma Bakanı Kasra, anlaşmayı X üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu...


X açıklamasında,
"Şam’da Mazlum Abdi ile görüştüm ve Suriye’nin kuzeyi ile kuzeydoğusundaki tüm cephelerde ve askerî konuşlanma noktalarında kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık; bu anlaşmanın uygulanmasına derhal başlanacaktır."
dedi.

Ahmed Şara, Abdi ile görüştü


Suriye hükümetinden bir kaynağın AFP’ye verdiği bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Mazlum Abdi ile ABD’li yetkililerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.



Görüşmenin ateşkes anlaşmasından sonra Halep'te yapıldığı belirtildi.



#Suriye
#Halep
#SDG
