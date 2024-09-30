İsrail'in 'Lübnan'a kara saldırısı' kararı sonrası BM ve ABD'den açıklama: Hiçbir şekilde görmek istemiyoruz

Gazze'de yaptığı soykırımın ardından namluyu Lübnan'a çeviren terör devleti İsrail, karadan işgale hazırlanıyor. Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant, Lübnan'a yönelik kara harekatının sinyalini verdi.

Galant yaptığı açıklamada, Hizbullah ile savaşın yeni aşamasının yakında başlayacağını söyledi.

Terör devleti İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatacağını duyurmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'den açıklama yapıldı.

ABD: Sınır bir kara operasyonu düzenlenecek

ABD'li yetkili, hafta sonu İsrailli ve Amerikalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara operasyonu düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söyledi.

Aynı yetkili, İsrail'in bu bölgede Hizbullah'a ait bazı altyapı tesislerini hedef alacağını belirttiğini ve son birkaç gündür zaten "küçük baskınlar" yaptığını dile getirdi.

İsrail'in 2006 yılındaki gibi kapsamlı bir işgale hazırlandığına inanmadıklarını vurgulayan ABD'li yetkili, İsrail'in daha önce planladığından daha sınırlı bir saldırı düzenleyeceğine inandıklarını kaydetti.

Söz konusu yetkili ayrıca, ABD'nin, bölgede sınırlı olarak başlayan bir saldırının daha büyük bir çatışmaya dönüşme potansiyeli olduğu konusundaki endişelerini İsrailli yetkililere aktardığını belirtti.

Birleşmiş Milletler: Hiçbir şekilde görmek istemiyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lübnan'daki gelişmelerden ve insani durumdan derin endişe duyduğunu aktaran BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter'in taraflara itidal ve gerginliği azaltma çağrısında bulunduğunu vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğinin de altını çizen Dujarric, Genel Sekreter ve ekibinin sahadakilerle irtibatta olduğunu ve diplomatik yolları aramayı sürdürdüğünü söyledi.

Dujarric, "Mavi Hat"taki BM çalışanlarının görevlerine devam ettiğine ancak çatışmanın operasyonlarını kısıtladığına dikkati çekti.

Gerginliğin artışından en çok sivillerin etkilendiğini kaydeden Dujarric, "Yarın Lübnan'da 1 milyon kişinin büyüyen kriz çerçevesinde ihtiyaçlarını karşılamaya destek olmak için acil yardım çağrısında bulunacağız." dedi.

"İsrail'e kara saldırısından vazgeçme çağrısında bulunacak mısınız?" sorusuna Dujarric, "Genel Sekreter bu çağrıyı yaptı ve yapmaya devam edecek. Hiçbir şekilde kara saldırısı görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.







