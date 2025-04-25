İsrailli analist: Netanyahu savaşı siyasi geleceği için bitirmiyor

İsrailli siyasi analist Yoni Ben-Menachem, Binyamin Netanyahu'nun kişisel siyasi geleceği için savaşı bitirmeye yanaşmadığını belirtti. Ben-Menachem: Hükümetin geniş bir kesimi Gazze'de askeri yönetim kurulmasını istiyor ve bunun gerçekleşmesi için İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi gerekiyor ifadelerini kullandı.
Eski İsrail devlet televizyonu Genel Müdürü Yoni Ben-Menachem, Netanyahu'nun savaşı sona erdirirse hükümetinin çökeceğini düşündüğünü, bu nedenle süreci uzattığını ifade etti.
"Hükümetin bir yılı kaldı, eğer Hamas yıkılmazsa Netanyahu düşer"
Ben-Menachem, Netanyahu'nun Gazze'deki başarılarının, gelecek yıl sonunda yapılacak seçimleri kazanabilmesi için tek şansı olduğunu dile getirdi.
İsrailli analist ayrıca, Trump'ın bir politikacı olarak bu durumu çok iyi anlayacağı yorumunu yaptı.
"Netanyahu kendisini düşünüyor"
Bu bağlamda, eski Başbakan Ariel Şaron'a uzun yıllar yakın olan Ben-Menachem, Netanyahu'nun "sadece kendini, seçimleri ve sonrasında olacakları, bunların kendisi üzerinde kişisel olarak yaratacağı etkiyi düşündüğünü" kaydetti.
İsrailli siyasi analist, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sırasında aldığı sert tutumları meşrulaştırmak için "aşırı sağın baskısını kullandığı" değerlendirmesini yaptı.
Ben-Menachem, "Netanyahu, hükümetteki mevcut ortaklarını (aşırı sağ) düşünüyor ve yaklaşan seçimlerden sonra onların yanında olmasını istiyor. Bu nedenle, beklenmedik bir şey olmadığı sürece savaşın uzun süreceğine inanıyorum." diye konuştu.
Hükümetteki aşırı sağcılar, Gazze'de askeri yönetim istiyor
Netanyahu'nun, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "savaşı sürdürme, Gazze'yi işgal etme ve orada askeri yönetim kurma" şeklinde özetlenebilecek taleplerine boyun eğdiğini dile getiren Ben-Menachem şunları kaydetti:
Gazze'nin işgalinin maliyetli olsa da Hamas'ın orada kontrolü elinde tutmasının kabul edilebilecek bir durum olmadığını aktaran Ben-Menachem, Ben-Gvir ile Smotrich'in de Gazze'nin işgal edilmemesi ve orada askeri yönetim kurulmaması durumunda hükümeti düşürme tehdidinde bulunduğuna işaret etti.
İnsani yardımlarla ilgili tartışmalar
İsrail içinde Gazze'ye yönelik insani yardımlar konusunda yaşanan tartışmalara dair ise Ben-Menachem, şu ifadeleri kullandı:
Ben-Menachem, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den, ordunun yardımları dağıtmasıyla ilgili bir plan sunmasının istendiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi.
Gösterilerin toplumda bir karşılığı yok
İsrail'de uzun zamandır düzenlenen gösteriler ile savaşın durması ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması talebiyle imzalanan bildirilere ilişkin Ben-Menachem, bu gösterilerin Netanyahu üzerinde pek etki etmediğini söyledi.
Ben-Menachem bu görüşünü ise şu sözlerle ifade etti: