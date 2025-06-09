İsrailli Bakan Katz’tan skandal talimat: Gözaltındaki aktivistlere zorla video izlettirilecek

İsrail, Gazze’ye yardım gemisine el koyup aktivistleri gözaltına aldı.
Gazze’ye insani yardım taşırken soykırımcı İsrail ordusunun saldırdığı Madleen gemisiyle irtibat kesildi. Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Katz ise gözaltındaki aktivistlere 7 Ekim'de yaşananlar dair görüntülerin zorla izletilmesi talimatını verdi.
Soykırımın devam ettiği Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu
Madleen
gemisine, katil İsrail ordusu müdahale etti.
Gemiyle irtibat kesilirken İsrail, Madleen gemisinin limana götürüldüğünü ve aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.
'Zorla video izletme' emri
'Zorla video izletme' emri
Korsanlığa tepkiler çığ gibi büyürken İsrail Savunma Bakanı
İsrael Katz
, İsrail ordusunu Madleen'e "hızlı" müdahalesinden dolayı tebrik etti.
X'te İsrail askerlerinin insani yardım gemisine müdahalesine ilişkin bir mesaj paylaşan Katz, orduya 7 Ekim'de yaşananlara dair bir videonun gözaltına alınan aktivistlere izletilmesi talimatını verdiğini belirtti.
Katz,
"İsrail Savunma Kuvvetleri'ni "Madleen" filosunun ablukayı kırarak Gazze kıyılarına ulaşmasını önlemek amacıyla hızlı ve güvenli bir şekilde ele geçirmesinden dolayı kutluyorum. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, filodaki yolculara, Aşdod limanına vardıklarında 7 Ekim katliamının dehşetini gösteren videoyu göstermeleri talimatını verdim."
dedi.
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