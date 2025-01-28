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İsrailli eski yetkili: Tutukluları yakalım

İsrailli eski yetkili: Tutukluları yakalım

04:0028/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

İsrailli Yedek Albay Uri Halperin, "Müebbet ya da uzun süreli ceza almış Filistinli direnişçileri gizlice idam edip yakalım. Ardından bu kişilerin küllerini denize atalım" diyerek yeni bir vahşet çağrısı yaptı.

Hamas ile İsrail arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında üst düzey Filistinli direnişçilerin serbest kalması, Siyonistleri öfkelendiriyor. İsrailli Yedek Albay Uri Halperin, benzer durumların bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyleyerek, "Müebbet ya da uzun süreli ceza almış Filistinli direnişçileri gizlice idam edip yakalım. Ardından bu kişilerin küllerini denize atalım" diyerek yeni bir vahşet çağrısı yaptı. Söz konusu teklif geçmişe dayanıyor. İsrail'de bu uygulama 1954 yılında Mossad tarafından Arjantin'de yakalanarak İsrail'de yargılanan Holokost'un fikir babası Adolf Eichmann'a yapılmıştı.



#İsrail
#Soykırım
#Filistin

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