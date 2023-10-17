İsrailli istihbarat şefinden 'Hamas' itirafı: Durduramadık

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'yi ablukaya alan işgalci İsrail, bir yandan bölgeye bomba yağdırırken bir yandan da kara harekatı için hazırlık yapıyor.
İsrail kamuoyu ise Hamas harekatı başladığından beri "Saldırıyı nasıl ön göremedik" ve "Hala neden durduramadık" sorusuna cevap arıyor.
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.
Sorumluluğu üstlendi
İsrailli gazete haberinde 'İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi'nin izinden giden Ronen Bar, 7 Ekim katliamına yol açan başarısızlıkların sorumluluğunu üstlendi' denildi.
Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e başlattığı sürpriz harekat hakkında 'erken uyarı yapılmamasından' bizzat kendisinin sorumlu olduğunu açıklayan Bar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.
İtiraf gibi mektup
Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu ifade eden Bar, teşkilat üyelerine gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:
İstihbarat dikkate alınmadı
İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas’ın saldırısından birkaç saat önce Gazze Şeridi’nde Hamas’ın üst düzey yetkililer arasında gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmeleri tespit edildiği fakat büyük ölçüde dikkate alınmadığı ifade edildi.
Haberlerde, Bar’ın Şin Bet genel merkezine gittiği ve küçük çaplı bir saldırıyı öngörerek Gazze sınırına küçük bir ekibin konuşlandırılmasını emrettiği ifade edildi.
Mısır’ın İsrail’i uyardığı öne sürülmüştü
Mısır’ın saldırıdan 3 gün önce İsrailli yetkilileri Hamas konusunda uyardığı ifade edilmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Mısır’ın saldırıdan önce İsrail’i uyardığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.