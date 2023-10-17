|
Dünya

İsrailli istihbarat şefinden 'Hamas' itirafı: Durduramadık

Gazze ablukasına devam eden İsrail, sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam ediyor. 'Aksa Tufanını nasıl durduramadık' sorusuna cevap arayan İsrail ise İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın itiraf gibi açıklamalarını konuşuyor. İşte İsrailli istihbarat şefinin gündeme bomba gibi düşen o sözleri...

Seren Som
15:27 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu itiraf etti.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından Gazze'yi ablukaya alan işgalci İsrail, bir yandan bölgeye bomba yağdırırken bir yandan da kara harekatı için hazırlık yapıyor.

İsrail kamuoyu ise Hamas harekatı başladığından beri "Saldırıyı nasıl ön göremedik" ve "Hala neden durduramadık" sorusuna cevap arıyor.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet Başkanı Ronen Bar'dan itiraf gibi açıklamalar geldi.

İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar

Sorumluluğu üstlendi

İsrail medyası Haaretz, bu gelişmeyi
'Shin Bet Şefi: Saldırıyı Engelleyemedik, Bunun Sorumluluğu Bana Düşüyor'
başlığı ile okurlarına sundu.

İsrailli gazete haberinde 'İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi'nin izinden giden Ronen Bar, 7 Ekim katliamına yol açan başarısızlıkların sorumluluğunu üstlendi' denildi.

Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e başlattığı sürpriz harekat hakkında 'erken uyarı yapılmamasından' bizzat kendisinin sorumlu olduğunu açıklayan Bar'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

İtiraf gibi mektup

Hamas'ın İsrail'e sızmasını engellemede başarısız olduğunu ifade eden Bar, teşkilat üyelerine gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Yaptığımız bir dizi eyleme rağmen ne yazık ki cumartesi günü saldırının engellenmesine olanak sağlayacak yeterli uyarıyı oluşturamadık. Teşkilatın başında olan kişi olarak bunun sorumluluğu bana ait. Soruşturma için zaman olacak. Şimdi savaştayız."
Savaşın kesin bir zaferle sona ereceğini ifade eden Bar,
“Sınır ve zaman sınırı yok. Sonuna kadar gideceğiz”
dedi.

İstihbarat dikkate alınmadı

İsrail basınında yer alan haberlerde, Hamas’ın saldırısından birkaç saat önce Gazze Şeridi’nde Hamas’ın üst düzey yetkililer arasında gece geç saatlerde yapılan telefon görüşmeleri tespit edildiği fakat büyük ölçüde dikkate alınmadığı ifade edildi.

Haberlerde, Bar’ın Şin Bet genel merkezine gittiği ve küçük çaplı bir saldırıyı öngörerek Gazze sınırına küçük bir ekibin konuşlandırılmasını emrettiği ifade edildi.


Mısır’ın İsrail’i uyardığı öne sürülmüştü

Mısır’ın saldırıdan 3 gün önce İsrailli yetkilileri Hamas konusunda uyardığı ifade edilmiş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, Mısır’ın saldırıdan önce İsrail’i uyardığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#İsrail
#Gazze
#Hamas
#Aksa Tufanı
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü