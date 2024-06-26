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İsrailliler esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de yol kapattı

İsrailli göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle başkent Tel Aviv'de yol kapatma eylemi düzenledi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, göstericiler, başkent Tel Aviv'in en önemli caddelerinden olan Dizengoff Street'i trafiğe kapattı.

14:24 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
İsrailliler esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de yol kapattı
İsrailliler esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de yol kapattı
Haberde, göstericilerin, İsrail hükümetinden İsrailli esirlerin geri getirilmesi için derhal bir esir takasının yapılması talebinde bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre,
“Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Kadın Protesto Derneği”
tarafından ülkenin farklı kentlerinde gösteri düzenlendi.

Haberde, göstericilerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kısmi anlaşma yapabilme olanağına tepki gösterdiği ve tüm esirlerin geri getirilmesi için saldırıların durdurulması ve esir takasının yapılması talebinde bulundukları kaydedildi.


Netanyahu, 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.


ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.
Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.



#İsrail
#esir takası
#Gazze Şeridi
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