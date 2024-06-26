İsrailliler esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'de yol kapattı

Haberde, göstericilerin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kısmi anlaşma yapabilme olanağına tepki gösterdiği ve tüm esirlerin geri getirilmesi için saldırıların durdurulması ve esir takasının yapılması talebinde bulundukları kaydedildi.
Netanyahu, 23 Haziran'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda, Gazze'deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.
İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci
Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.
Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.