İstihbarat vardı ciddiye alınmadı

İran’ın nükleer programının babası Muhsin Fahrizade suikastine ilişkin detaylar açıklanmaya devam ediyor. Cuma günü gerçekleşen suikastin ardından en çok üzerinde durulan konulardan biri İran’da bir istihbarat zaafiyetinin olup olmadığına ilişkin tartışmalardı. Bu tartışmaları alevlendirecek ilginç bir çıkış dün İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’den geldi. Ülkedeki en üst düzey yetkililer arasında yer alan ülkedeki emniyet güçlerinin nükleer bilimci Muhsin Fahrizade’ye suikast düzenleneceğine dair istihbarat bilgisine sahip olduğunu fakat ciddiye almadıklarını söyledi.

Ali Şemhani suikaste ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

OYNAT 00:59 Suikast sonucu öldürülen İranlı Nükleer Bilimci Fahrizade'nin cenaze törenine Hamaney katılmadı İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade için devlet erkanının katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Fahrizade'nin cenaze namazına İran Ruhani Lideri Hamaney'in katılmaması dikkat çekti. Hamaney'in koronavirüs tedbirleri kapsamında topluluktan kaçındığı değerlendiriliyor. BiP'te paylaş

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20 YILDIR PEŞİNDEYDİLER

Fahrizade’nin cenaze töreni sırasında İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Şemhani, “20 yıldan bu yana düşman onu şehit etmenin peşindeydi. Bu zamana kadar başarısız oldular. İran istihbarat birimleri hassasiyetle Fahrizade’ye yönelik bir saldırı olacağı ihtimalini ve olay mahallini öngörmüşlerdi. Fahrizade hakkında 20 yıldan bu yana tekraren birçok suikast istihbaratı olması nedeniyle maalesef gerekli ciddiyet gösterilmemiş ve bu sefer onlar başarılı olmuşlardır” dedi.

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CİNAYETİN ARKASINDA MOSSAD VAR

Saldırının insan olmaksızın, uzaktan elektronik sistemler kullanılarak son derece karmaşık bir yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Şemhani, “Bazı ipuçları var. Bu operasyonu planlayanın geçmişi nedir, kimdir tespit edilmiştir. Kesinlikle Halkın Münafıkları (Mücahitleri) örgütünün bu işte rolü var ve kesinlikle bu cinayetin arkasında Siyonist rejim (İsrail) ile MOSSAD var” ifadelerini kullandı.

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SİLAHLARDA İSRAİL İZİ

Öte yandan suikastle ilgili konuşan bir kaynak, olay yerinde toplanan silah kalıntılarının İsrail yapımı olduğunu söyledi. İran’ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV’ye konuşan bir kaynak, İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade’nin suikastıyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Kaynak, suikastın gerçekleştiği bölgeden toplanan silah kalıntılarının üzerinde İsrail endüstrisinin logoları ve özelliklerini olduğunu açıkladı.

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DOLAYLI DOĞRULAMA

İsrail hükümeti suikastle ilgili herhangi bir yalanlama ya da doğrulamada bulunmasa da, The New York Times, “Üç istihbarat yetkilisi, saldırının gerisinde İsrail’in olduğunu söyledi” diye aktarmıştı. Gazeteye adının açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli yetkili, “İran’ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli” ifadelerini kullanmıştı.

İki farklı senaryo

Muhsin Fahrizade’yi hedef alan suikastin nasıl gerçekleştiğine ilişkin iki farklı senaryo konuşuluyor. Bu senaryolar arasında son olarak gündeme gelen, Fahrizade’nin uzaktan kumandalı otomatik bir silahla öldürüldüğü. Senaryoya göre şehir dışındaki evine eşiyle giden Fahrizade, aracından gelen çarpma sesi nedeniyle yol üstünde durduğu ve sesin nedenini kontrol etmek amacıyla dışarı çıktığı sırada, park halindeki Nissan kamyonun bagajında bulunan uzaktan kumandalı silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ateşin ardından kamyonun yine uzaktan kumanda ile patlatıldığı ve tüm bu sürecin sadece 3 dakika sürdüğü kaydedildi. Bir başka senaryoya göre ise suikast ekibi ekibi 12 kişi içeriyordu. Özel kuvvetlere eşdeğer askeri eğitim aldığı iddia edilen bu kişiler ayrıca 50’den fazla kişi tarafından dışarıdan desteklendi, ayrıca insansız hava araçları veya uydular tarafından da yönlendirildi ve lojistik destek de aldılar.

İddiaya göre, İranlı nükleer bilim insanının yola çıktığını öğrenen suikast ekibi, bölgeye giden elektriği kesti ve konvoyun gelmesini bekledi. Bir Nissan kamyon, iki keskin nişancı ve ekibin dört üyesini geçiş güzergahına konuşlandılar. Konvoy geçerken ilk güvenlik aracı yoluna devam etti. Nissan kamyon konvoyu durdurmak için havaya uçuruldu. Ardından, suikast ekibinin üyeleri Fahrizade’nin aracına ve güvenlik aracına ateş açtı. Fahrizade, öldüğünden emin olmak için aracın dışına çıkarıldı ve tekrar vuruldu. Konvoyun güvenlik detayları önceden bir tür siber saldırı yoluyla ele geçirilmişti.

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