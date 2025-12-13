Yeni Şafak
İstilacı Yahudiler Gazze’ye girdi

04:0013/12/2025, Cumartesi
G: 13/12/2025, Cumartesi
Yahudi yerleşimciler, gözlerini Gazze’ye dikti
Filistin topraklarını işgal etmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilerek yasa dışı yollarla yerleştirilen istilacı Yahudi yerleşimciler, gözlerini Gazze’ye dikti.

Bir grup Yahudi yerleşimci, önceki gün Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine girerek buraya çadır kurmak ve zeytin ağacı dikmek istedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, istilacı Yahudi yerleşimcilerin “Toprağı al, işgal et ve yerleşim kur” şeklinde bir şarkı söylediği görüldü. İstilacılar ayrıca, Gazze’nin Yahudilere ait olduğunu iddia eden sloganlar atarak İsrail hükümetinden bölgeyi tamamen işgal etmesini ve Gazze’ye Yahudi yerleşimleri kurmasını istedi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sınır çitlerini aşarak izinsiz bir şekilde Gazze’ye giren yerleşimcilerin gözaltına alındığı ve İsrail’e götürülerek sorgulandığı öne sürüldü.

2005’TE BÖLGEDEN ÇEKİLMİŞTİ

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, 2005 yılında bugün Gazze’nin en kuzeyinde bulunan Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinden çekilmişti. Bölge daha sonra Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının kontrolünde kalmıştı. İşgal ordusunun bölgeden çekilmesinden önce Beyt Lahiya ve Beyt Hanun’da bazı yasa dışı Yahudi yerleşimleri bulunuyordu. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve ABD, söz konusu yerleşimleri “yasa dışı” olarak niteliyor.



#israil
#soykırım
#işgal
#Gazze
#Filistin
