İsveç PKK’lıyı iade edecek

Çevrim içi yayın yapan Blankspot gazetesinin haberinde ise Bozkurt’un İsveç’e 8 yıl önce yaptığı sığınma başvurusunun 6 ay önce reddedildiği ve hakkında sınır dışı edilme kararı alındığı bilgisi verildi. İsveç İstihbarat Teşkilatının (SEPO) Zinar Bozkurt’u terör örgütü PKK ile bağlantılarının bulunması nedeniyle gözaltına aldığı kaydedilen haberde, bu kişinin İsveç için güvenlik tehdidi olarak görüldüğü ifade edildi. İsveç 11 Ağustos’ta da Türkiye’nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı Okan Kale’yi iade etme kararı almıştı.
İlk toplantı Finlandiya’da
- Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı Finlandiya’da 26 Ağustos’ta düzenlenecek. Daimi Ortak Mekanizma’nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlık etmeleri, heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘ndan temsilcilerin yer alması öngörülüyor.