İsveç sınır dışı etti: Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika Norveç'e gitti

İslam dünyasını ayağa kaldıran alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftalarda kutsal kitabı yakan Irak göçmeni Salwan Momika ve yanındaki Salwan Najem, İsveç parlamentosu önünde yine Kur'an'ı Kerim'i ateşe verdi. Parlamento binası önünde Kur'an'ı tekmeleyen ve sayfalarını yakan Momika, "Siz Kuran'ı yasaklayana dek defalarca yakacağım" ifadelerini kullandı.