Meydan dayağı atılan Irak asıllı Momika Kur'an-ı Kerim yakmaktan vazgeçti

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların bugün de tekrar etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin bu eylemi en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.