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AVRUPA

İsveç’te inanılmaz görüntü: Gökyüzü bir anda mora döndü

İsveç’in Trelleborg kasabasında gökyüzü, yakındaki Gislov kasabasındaki domates bahçelerinde kullanılan ‘verimli enerji aydınlatma sistemi' nedeniyle mor renge dönüştü.

Haber Merkezi DHA
İsveç'te gökyüzü mora döndü.
İsveç'te gökyüzü mora döndü.

isveç'te gökyüzü mora döndü.

Yapılan açıklamada, mor renkte parlayan enerji tasarruflu LED ışık sisteminin domateslerin büyümesinde yararlı olduğu ifade edildi.

HALK ŞAŞKINA DÖNDÜ

İsveç'in güney kıyısındaki bir kasaba olan Trelleborg’ta halk, akşam saatlerinde gökyüzünün mor renge dönüştüğünü gördü. Şaşkınlık yaşayan halk, gökyüzünün mor renge bürünmesine bir anlam veremedi. Yetkililer gökyüzünün renk değiştirmesinin sebebinin, yakınlarda bulunan domates bahçelerinde kullanılan yeni aydınlatma sisteminden kaynaklanan mor rengin gökyüzüne yansıması olduğunu açıkladı.

DOMATESLER İÇİN YARARLI

Trelleborg’un yakınlarında bulunan Gislov’daki ülkenin en büyük domates bahçelerinde, mor renkte parlayan yeni bir enerji tasarruflu LED ışık sistemi kullanılmaya başlandığı anlaşıldı. Gislov’daki çiftçiler tarafından kullanılan bu yeni mor renkli aydınlatma sisteminin, domateslerin hızlı büyümesinde etkili olan yararlı bir ışık olduğu ifade edildi.

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