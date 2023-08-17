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İsviçre basını muhalefete akıl verdi: Erdoğan karşısında tek şansınız yeniden birlik olmak

İsviçre merkezli Almanca yayınlar yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) isimli medya organı, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde muhalefet partilerine akıl verdi. "Türk muhalefeti, Erdoğan ve AK Parti karşısındaki yenilgiyi hâlâ sindiremedi ve kavgaya tutuştu" denilen haberde, "Erdoğan arkasına yaslanabilir" ifadeleri kullanıldı. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim kazanmanın tek yolunun muhalefetin birlik olmasından geçtiğini' vurgulayan NZZ, "Mayıs yenilgisi sonrası Altılı Masa ittifakından eser kalmadı." dedi.

19:47 . 17/08/2023 Thursday
Yeni Şafak
İsviçre basınında yer alan 'Erdoğan arkasına yaslanabilir' başlıklı haberde, muhalefete ittifak için akıl verildi.

İsviçre basınında yer alan 'Erdoğan arkasına yaslanabilir' başlıklı haberde, muhalefete ittifak için akıl verildi.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip ayrıldı. AK Parti ve MHP, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalara ara vermeden başlarken CHP'nin başını çektiği muhalefet ise birbirine düştü. Seçim yenilgisinden sorumlu tutulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmazken Altılı Masa ortakları da bir bir ittifaktan ayrıldı. İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefet kanadı, seçimlere ayrı gireceklerini belirtip tartışmaları daha da alevlendirdi.

İsviçre basını muhalefete akıl verdi: Erdoğan karşısında tek şansınız yeniden birlik olmak

Yaşananların gölgesinde İsviçre merkezli Almanca yayınlar yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) isimli medya organı, Türkiye'de gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde muhalefet partilerine akıl verdi.

NZZ'de yer alan 'Erdoğan arkasına yaslanabilir: Türk muhalefeti sadece kendisiyle ilgileniyor' başlıklı haber.

"Erdoğan arkasına yaslanabilir"

"Türk muhalefeti, Erdoğan ve AK Parti karşısındaki yenilgiyi hâlâ sindiremedi ve kavgaya tutuştu"
denilen haberde
, "Erdoğan arkasına yaslanabilir"
ifadeleri kullanıldı. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçim kazanmanın tek yolunun muhalefetin birlik olmasından geçtiğini' vurgulayan NZZ,
"Mayıs yenilgisi sonrası Altılı Masa ittifakından eser kalmadı."
dedi.

İsviçre basınının da hedefi Kılıçdaroğlu: Kaybetti ama bırakmıyor

Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın aktardığına göre NZZ, Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.
"Kılıçdaroğlu, bir kez daha kesin olarak yenilmesine rağmen parti liderliğinden ayrılmıyor."
vurgusu yapılan haberde,
"Kılıçdaroğlu, öz eleştiri yapma ihtiyacı duymuyor. Seçimden sonra kaybetmediğini, sadece kazanamadığını söyledi. Erdoğan hükümeti için CHP içerisindeki kavga göklerden gelen bir hediye. Muhalefet kendisi ile meşgulken özellikle yerel seçimlerden hükümet için tehlike teşkil etmiyor."
denildi.
"Kavgayı sonlandıramazlarsa yerel seçimler için durum parlak görünmüyor."
ifadelerine yer veren NZZ,
"Hükümet karşıtlarının Erdoğan karşısında tek şansı birlik olmak, ama Mayıs yenilgisi sonrası Altılı Masa ittifakından eser kalmadı"
görüşünü okuyucularına aktardı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Türkiye
#İsviçre
#Neue Zürcher Zeitung
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