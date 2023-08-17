Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti. Seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ezici üstünlükle galip ayrıldı. AK Parti ve MHP, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalara ara vermeden başlarken CHP'nin başını çektiği muhalefet ise birbirine düştü. Seçim yenilgisinden sorumlu tutulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmazken Altılı Masa ortakları da bir bir ittifaktan ayrıldı. İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefet kanadı, seçimlere ayrı gireceklerini belirtip tartışmaları daha da alevlendirdi.