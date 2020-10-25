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Dünya İsviçrede çalındı, İngilterede ele geçirildi Değeri 2,5 milyon pound
AVRUPA

İsviçre'de çalındı, İngiltere'de ele geçirildi: Değeri 2,5 milyon pound

İngiltere’de polis, İsviçre’den yaklaşık bir yıl önce çalınan ve 2,5 milyon İngiliz poundu değerindeki ünlü Çin hanedanı Ming’e ait vazoyu ele geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Ele geçirilen Çin vazosu
Ele geçirilen Çin vazosu

İngiltere’nin güneyinde Charlton kentinde sahte para soruşturması sırasında ele geçirilen 15’inci yüzyıl Ming vazosu, geçen Haziran ayında İsviçre'deki bir koleksiyondan bir organize suç grubu tarafından çalınmıştı. Vazo, Londra'nın güneyinde Charlton'da bir baskın sırasında ve sahte para ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak bulundu.

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DHA

Polis yaptığı açıklamada, "Bu vazo yaklaşık 2,5 milyon sterlin değerindedir, benzersizdir ve bu nedenle ölçülemez kültürel değere sahiptir. Zamanı gelince ülkesine geri gönderilecektir" dedi.

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