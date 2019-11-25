Almanya'da ünlü müze soyuldu: 1 milyar avro değerinde tarihi eser çalındı Almanya'da ünlü müze soyuldu: 1 milyar avro değerinde tarihi eser çalındı Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi soyuldu. Müzeden yaklaşık 1 milyar avro değerinde tarihi eser çalındığı belirtildi.

Haber Merkezi 25 Kasım 2019, 15:11 Son Güncelleme: 25 Kasım 2019, 16:36 DHA