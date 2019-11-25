Dünya Almanyada ünlü müze soyuldu 1 milyar avro değerinde tarihi eser çalındı
AVRUPA

Almanya'da ünlü müze soyuldu: 1 milyar avro değerinde tarihi eser çalındı

Almanya'da ünlü müze soyuldu: 1 milyar avro değerinde tarihi eser çalındı

Almanya’nın Dresden kentinde bulunan ve Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi soyuldu. Müzeden yaklaşık 1 milyar avro değerinde tarihi eser çalındığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Almanya'daki olay, yerel saatle sabaha karşı 05.00’te gerçekleşti. Alman medyasında yer alana haberlere göre elektrik devresini yangın çıkararak etkisiz hale getiren hırsızlar, müzenin küçük penceresinden içeriye girdi.

DHA
Avrupa’nın en eski müzelerinden biri olan Grünes Gewölbe Müzesi soyuldu.

Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar avro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.

200 yıllık soygun: Tarihi eser kaçakçılığı
GÜNDEM
200 yıllık soygun: Tarihi eser kaçakçılığı

DHA
Müzenin tarihi bölümünü hedef alan hırsızlar, 1 milyar Avro değerinde tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.

Saksonya Eyalet Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın inceleme altında olduğunu ve hırsızların arandığını bildirdi.

DHA
Müzeden yaklaşık 1 milyar Avro değerinde tarihi eser çalındığı belirtildi.

Müzedeki eserlerin 1694-1733 yılları arasında Saksonya Elektörlüğü yapan 'Güçlü August' döneminde toplandığı belirtilirken, hangi eserlerin çalındığı konusunda bilgi verilmedi.

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