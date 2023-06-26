|
Dünya

İsviçre'de PKK'lı Sakine Cansız festivali: Terör propagandasına çocukları da alet ettiler

Son dönemlerde terör eylemlerine göz yuman İsviçre'de skandal bir olay yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda PKK destekçileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketinin yakıldığı İsviçre'de bu kez de PKK'lı Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi. PKK kanalında paylaşılan skandal görüntülerde PKK'nın çocukları kullanması büyük tepki çekti.

12:15 . 26/06/2023 Pazartesi
Diğer
Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor.

Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor.

Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor. Dünya Türkiye'nin İsveç'e verdiği PKK vetosunu konuşurken İsviçre'den de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. İsviçre'nin Zürih kentinde terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı anma festivali gerçekleştirildi Sahnede dev PKK paçavraları ve terörist başı Öcalan posterlerinin asıldığı festivalde öldürülen teröristlerin fotoğrafları da ayrıca sergilendi.

Çocukları da alet ettiler

İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propagandasına çocuklar da alet edildi.

Besime Koca da etkinlikteydi

Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.



#İsviçre
#Abdullah Öcalan
#Sakine Cansız
#PKK
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
26-27 Haziran Pazartesi ve Salı sağlık ocakları çalışacak mı?