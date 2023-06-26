İsviçre'de PKK'lı Sakine Cansız festivali: Terör propagandasına çocukları da alet ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.