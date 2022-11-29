Dünya İtalyada heyelanda kaybolanları arama çalışmaları sürüyor
AVRUPA

İtalya'da heyelanda kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen cumartesi günü aşırı yağış sonrasında meydana gelen toprak kaymasında ölen 15 yaşındaki Michele Monti’nin cesedi sabah saatlerinde tespit edildiği yerden çıkarıldı. Böylece felakette ölenlerin sayısı 8’e ulaşırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına itfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerince karada ve denizde devam ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İtalyada heyelanda kaybolanları arama çalışmaları sürüyor
Arşiv

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen cumartesi günü aşırı yağış sonrasında meydana gelen toprak kaymasında ölen 15 yaşındaki Michele Monti’nin cesedi sabah saatlerinde tespit edildiği yerden çıkarıldı.

Böylece felakette ölenlerin sayısı 8’e ulaşırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına itfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerince karada ve denizde devam ediliyor.

Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, İtalya'daki yerleşim yerlerinin yüzde 94'ünün toprak kayması, sel ya da kıyı erozyonu riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Curcio, Ischia Adası'ndaki felaketin ardından durumun son derece karmaşık olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Ischia Adası'ndaki felaketle kaçak yapılaşma konusu ülke gündemindeki yerini koruyor.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin'in kaçak yapılaşmaya izin veren belediye başkanlarının tutuklanması gerektiğini savunması, ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) ve belediye başkanları başta olmak üzere pek çok siyasinin tepkisini çekti. Muhalefet partileri, Fratin'i istifa etmeye çağırdı.

Ayrıca kaçak yapılaşmaya ilişkin tartışmalar sonrası savcılığın da olaya dair soruşturmasında buna ağırlık verdiği basına yansıdı.

İtalya'da havacılık sektöründe çalışanlar greve gitti
DÜNYA
İtalya'da havacılık sektöründe çalışanlar greve gitti
47 ile yağış uyarısı

47 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Günün maçları nefes kesecek

Günün maçları
nefes kesecek

Dünya Kupası'nda 4 takım bugün son 16 bileti alacak.
Suriyenin kuzeyine kara harekatı

Suriye'nin kuzeyine kara harekatı

Bahçeli: Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap'ta terörist bırakılmamalı.

​Miçotakis'in kulakları Atina'yı sallıyor.

​Başı ABD ve İngiltere çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.