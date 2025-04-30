İtalya'da neofaşistler, 50 yıl önce öldürülen aşırı sağcı genci "faşist selamı" ile andı

Milano'da 50 yıl önce öldürülen aşırı sağcı militan Sergio Ramelli'yi anmak üzere neofaşistler gruplar tarafından bir anma etkinliği yapıldı. Grup, Ramelli'nin ölümüne yol açan darp olayının yaşandığı noktada toplanarak, "Nazi selamı", "Roma selamı" ya da "faşist selamı" olarak bilinen selamdan vererek, Ramelli için "Burada" diye bağırdı. Grup, daha sonra meşalelerle güvenlik güçleri eşliğinde sessiz bir yürüyüş yaptı.