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İtalya'da neofaşistler, 50 yıl önce öldürülen aşırı sağcı genci "faşist selamı" ile andı

İtalya'da neofaşistler, 50 yıl önce öldürülen aşırı sağcı genci "faşist selamı" ile andı

08:4430/04/2025, Çarşamba
AA
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Katılımcılar, "Nazi selamı" verdikten sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde meşalelerle sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Katılımcılar, "Nazi selamı" verdikten sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde meşalelerle sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İtalya'da neofaşist ve ultra aşırı sağcı gruplar, 1975 yılında öldürülen aşırı sağcı genç militan Sergio Ramelli'yi "faşist selamı" vererek andı.

Milano'da 50 yıl önce öldürülen aşırı sağcı militan Sergio Ramelli'yi anmak üzere neofaşistler gruplar tarafından bir anma etkinliği yapıldı. Grup, Ramelli'nin ölümüne yol açan darp olayının yaşandığı noktada toplanarak, "Nazi selamı", "Roma selamı" ya da "faşist selamı" olarak bilinen selamdan vererek, Ramelli için "Burada" diye bağırdı. Grup, daha sonra meşalelerle güvenlik güçleri eşliğinde sessiz bir yürüyüş yaptı.


Ülkede sağ-sol olaylarının yaşandığı 70'li yıllarda aşırı sağ tandanslı "Gençlik Cephesi"nin mensubu olan 19 yaşındaki Ramelli, 13 Mart'ta aşırı solcu militanlar tarafından Milano'da evine gittiği sırada darbedilmiş, bir süre komada kaldıktan sonra 29 Nisan 1975'te hayatını kaybetmişti.


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