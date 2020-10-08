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Dünya Suriyeli Hüseyin artık çadırda değil duvarları ve çatısı olan bir evde yaşayacak
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İzleyenleri duygulandıran ​Suriyeli Hüseyin artık çadırda değil evde yaşayacak

Suriyeli Hüseyin artık çadırda değil duvarları ve çatısı olan bir evde yaşayacak

Suriye'nin İdlib kentine savaş mağduru Hüseyin'in topladığı atık ürünlerle ailesine destek olduğu görüntüler izleyenleri duygulandırmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Hüseyin ve ailesine yardım elini uzandı. Son olarak da Emgergency Response Team isimli gönüllü platform tarafından çadırdan alınıp sınır hattındaki Akrabat Köyü'nde kiralık bir eve yerleştirilen Hüseyin ve ailesi için yeni bir ev inşasına da başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlibli Hüseyin artık çadırda değil ailesiyle beraber bir evde yaşayacak.
İdlibli Hüseyin artık çadırda değil ailesiyle beraber bir evde yaşayacak.

Suriye'nin İdlib kentinde çekilen görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Naylon toplayarak günde 3 tl kazanan İdlibli çocuğun hikayesi yürekleri dağladı. Savaş mağduru Hüseyin'in topladığı atık ürünlerle ailesine destek olduğu görüntüler izleyenleri duygulandırmıştı.

Suriyeli Hüseyin'in artık ailesiyle başını soktukları bir evi var
OYNAT 00:54
Suriyeli Hüseyin'in artık ailesiyle başını soktukları bir evi var
Emgergency Response Team isimli platform tarafından çadırdan alınıp sınır hattındaki Akrabat Köyü'nde kiralık bir eve yerleştirilen İdlibli Hüseyin ve ailesi için yeni bir ev inşasına da başlandı. Birkaç ay sonra tapuları kendi adlarında olan evlerine geçmeleri planlanan Hüseyin, Akrabat Köyü'nde okula da yazdırıldı.


Yardım eli uzandı

Sosyal medyada büyük ilgi gören video sonrasında birçok vatandaş ve çok sayıda yardım kuruluşu Hüseyin'e yardım elini uzattı. Hüseyin ve ailesini ziyaret eden AFAD ekipleri de tüm ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Naylon toplayarak günde 3 tl kazanan İdlibli çocuğun hikayesi yürekleri dağladı
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Naylon toplayarak günde 3 tl kazanan İdlibli çocuğun hikayesi yürekleri dağladı
Suriye'nin İdlib kentinde kaydedilen görüntüler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. 7-8 yaşlarında bir çocuk, sabahtan akşama kadar naylon toplayarak 3 tl kazanabildiğini, evde ekmek olursa ancak domates alabildiğini söylüyor. Tüm gün çalışıp kazandıklarıyla ailesine ekmek götüren İdlibli çocuğun anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

Artık evleri de var

Emgergency Response Team isimli platform tarafından çadırdan alınıp sınır hattındaki Akrabat Köyü'nde kiralık bir eve yerleştirilen Hüseyin ve ailesi için yeni bir ev inşasına da başlandı.

Hüseyin ve ailesine aylık 200 dolar yardım yapılacağı duyuruldu.

Birkaç ay sonra tapuları kendi adlarında olan evlerine geçmeleri planlanan Hüseyin, Akrabat Köyü'nde okula yazdırıldı.

Naylon toplayarak ailesine destek olan İdlibli Hüseyin'e yardım seferberliği
OYNAT 01:00
Naylon toplayarak ailesine destek olan İdlibli Hüseyin'e yardım seferberliği
Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağduru Hüseyin'in topladığı atık ürünlerle ailesine destek olduğu görüntüler izleyenleri duygulandırmıştı. Sosyal medyada büyük ilgi gören video sonrasında birçok vatandaş ve çok sayıda yardım kuruluşu Hüseyin'e yardım elini uzattı. Hüseyin ve ailesini ziyaret eden AFAD ekipleri de tüm ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.
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