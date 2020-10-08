İzleyenleri duygulandıran Suriyeli Hüseyin artık çadırda değil evde yaşayacak
Suriyeli Hüseyin artık çadırda değil duvarları ve çatısı olan bir evde yaşayacak
Suriye'nin İdlib kentine savaş mağduru Hüseyin'in topladığı atık ürünlerle ailesine destek olduğu görüntüler izleyenleri duygulandırmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası Hüseyin ve ailesine yardım elini uzandı. Son olarak da Emgergency Response Team isimli gönüllü platform tarafından çadırdan alınıp sınır hattındaki Akrabat Köyü'nde kiralık bir eve yerleştirilen Hüseyin ve ailesi için yeni bir ev inşasına da başlandı.
Sosyal medyada büyük ilgi gören video sonrasında birçok vatandaş ve çok sayıda yardım kuruluşu Hüseyin'e yardım elini uzattı. Hüseyin ve ailesini ziyaret eden AFAD ekipleri de tüm ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.