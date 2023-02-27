Japonya ABD'den 400 Tomahawk füzesi satın alacak

Tomahawk füzesi
Şubat ayının başlarında Savunma Bakanı, Japonya'nın önümüzdeki mali yılda füzeleri satın almak için tedariki birkaç yıla bölmek yerine 211,3 milyar yen'in (1,5 milyar $) ayrıldığını söyledi.
Kişida hükümeti, Çin'in artan askeri nüfuzu ve nükleer silahlı Kuzey Kore'nin öngörülemeyen füze testleri karşısında Japonya'nın savunma kapasitesini önemli ölçüde genişletmek istiyor.
Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'in Pekin'in iddia ettiği kendi kendini yöneten bir demokrasi olan Tayvan'ı devralmak için harekete geçebileceğine dair korkuları da artırdı.
Ancak geçen yıl kilit güvenlik ve savunma politikalarını güncelleyerek, Çin'in ortaya koyduğu zorluğun ana hatlarını açıkça belirledi ve 2027 yılına kadar savunma harcamalarını ikiye katlayarak NATO standardına göre GSYİH'nın yüzde ikisine çıkarma hedefini belirledi.