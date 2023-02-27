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Dünya

Japonya ABD'den 400 Tomahawk füzesi satın alacak

Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın yaptığı açıklamada, Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden 400 adet Tomahawk füzesi satın alacağını bildirdi. Alt meclis bütçe komitesine, ''Ülkemizin planı 400 adet seyir füzesi satın almak'' ifadelerinde bulunan Kişida, bu satın alımın askeri hassasiyetine de vurgu yaptı.

11:55 . 27/02/2023 Pazartesi
AFP
Tomahawk füzesi

Tomahawk füzesi

Şubat ayının başlarında Savunma Bakanı, Japonya'nın önümüzdeki mali yılda füzeleri satın almak için tedariki birkaç yıla bölmek yerine 211,3 milyar yen'in (1,5 milyar $) ayrıldığını söyledi.


Kişida hükümeti, Çin'in artan askeri nüfuzu ve nükleer silahlı Kuzey Kore'nin öngörülemeyen füze testleri karşısında Japonya'nın savunma kapasitesini önemli ölçüde genişletmek istiyor.


Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'in Pekin'in iddia ettiği kendi kendini yöneten bir demokrasi olan Tayvan'ı devralmak için harekete geçebileceğine dair korkuları da artırdı.


Ancak geçen yıl kilit güvenlik ve savunma politikalarını güncelleyerek, Çin'in ortaya koyduğu zorluğun ana hatlarını açıkça belirledi ve 2027 yılına kadar savunma harcamalarını ikiye katlayarak NATO standardına göre GSYİH'nın yüzde ikisine çıkarma hedefini belirledi.


#Japonya
#ABD
#Tomahawk
#füze
#satın alım
1 saat önce
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Japonya ABD'den 400 Tomahawk füzesi satın alacak
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