Dünya Japonya Arakanlı Müslümanlara 17 milyon dolar yardımda bulundu
ASYA

Japonya Arakanlı Müslümanlara 17 milyon dolar yardımda bulundu

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Japonya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Japonya'nın bölgede kampların düzenlenmesi, toplulukların güçlendirilmesi, barınakların iyileştirilmesi, çevre yenilemeleri ve çocukların korunmasının yanı sıra su, sağlık önlemleri ve hijyen olanaklarıyla tıbbi hizmet ve eğitim sağlanması gibi konularda bazı uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yardımcı olacağı aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Tutuklanan Arakanlılar, Myanmar dışında yasadışı yollarla seyahat suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve Hlegu mahkemesine getirildi.
Tutuklanan Arakanlılar, Myanmar dışında yasadışı yollarla seyahat suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve Hlegu mahkemesine getirildi.

Japonya, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) için 17 milyon dolar yardım yapacak.

  • Açıklamada, Cox's Bazar kentindeki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanları ve bölgedeki ev sahibi toplulukları desteklemek için 17 milyon dolarlık ilave yardımda bulunulacağı belirtildi.

Arakanlı Müslümanların yaraları ve izleri
FOTOĞRAF 7
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Myanmar ordusu Arakanlı Müslümanların köylerini yakmak ve yüz binlerce Arakanlıyı Bangladeş'e göçe zorlamakla suçlanıyor. Reuters haber ajansı, sınırı geçenlerin çatışmalarda aldıkları yaraları görüntüledi. Ensar Allah 11 yaşında bir erkek çocuğu. Silahla vurulmuş, bacağında büyük bir yara var. Annesi Samara, Evimiz yanarken üzerimize mermilerini püskürttüler diyor. Orta parmağım büyüklüğünde bir mermiydi dedi.
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çarşamba günü krizle ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. BBC'nin haberine göre, birçok görgü tanığının ifadeleri, ordunun açıklamalarıyla çelişiyor. Nur Kemal'in kafasında derin yarıklar var. Evinde saklanırken Myanmar ordusu askerleri tarafından saldırıya uğradığını söylüyor. Tüfeklerin dipçikleriyle kafama vurdular diyor 17 yaşındaki Kemal.
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Envara Begüm, uyandığında evinin alevler içinde olduğu söyledi. 36 yaşındaki Begüm yanan, çatısı üzerine çöken evinden dışarıya çıkmaya çalışırken üzerindeki naylon kıyafeti de alev almış, kolunda yanıkların izleri var. Begüm'ü kocası, eşini 6 gün boyunca sırtında taşıyıp Bangladeş sınırını geçerek mülteci kampına vardı. Öleceğimi sandım diyor Begüm. Çocuklarım için hayatta kalmaya çalıştım.
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İki kardeş, Muhammed Heron ve Muhammed Akter'in vücutlarında ciddi yanıklar var. Amcaları, Myanmar ordusunun köylerine roket attığını ve Heron ile Akter'in iki kardeşinin de öldüğünü söyledi.
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İmam Hüseyin 42 yaşında. Köyünde İslam dersi verdiği okuldan dönerken üç kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını söylüyor. Ertesi gün karısı ve iki çocuğunun diğer köylülerle beraber Bangladeş'e kaçmasına yardım etmiş. Kendisi de daha sonra Cox's Bazar'a gitmiş. Bu fotoğraf çekildiğinde hala ailesini arıyordu. Myanmar hükümetine sormak istiyorum, neden Arakanlı Müslümanlara zarar veriyorlar? Neden Budistler bizden nefret ediyor? Neden bize işkence yapıyorsunuz? Bizim ne kötülüğümüz var?
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Abdu Rahaman diğer mültecilerle beraber tuzağa düşmüş. Kaçtıkları sırada saldırganlar üzerlerine pala fırlatmış ve ayak parmaklarından ağır yaralanmış.
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30 yaşındaki Mümtaz Begüm, askerlerin köylerine gelip kendilerinden para istediklerini söylüyor. Yoksul olduğumu, elimde hiçbir şey olmadığını söyledim. İçlerinden biri beni dövmeye başladı. 'Paran yoksa seni öldüreceğiz' dediler. Daha sonra askerler Mümtaz'ı evine kilitleyip çatışını ateşe verdi. Kaçtığında, üç oğlunun öldüğünü, kanlar içindeki kızının da dövüldüğünü öğrendi.
Arakanlı Müslümanların yaraları ve izleri
Bangladeş'te mülteci kamplarına sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman yaşadıkları savaşın ve Myanmar ordusunun müdahalalerinin izlerini taşıyor.

Kararın 30 Ocak'ta alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UNWomen), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Japonya Platformunun bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Japon hükümetinin, Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kitleler halinde sığınmaya başladığı Ağustos 2017'den bu yana yerlerinden olan bu kişilere yardımcı olmaları için uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yaklaşık 95 milyon dolar bağışta bulunduğu, söz konusu ilave destekle toplam yardımın yaklaşık 112 milyon dolara ulaştığı vurgulandı.

Arakanlı çocuklar cemaatle namaz kılıyor
OYNAT
Arakanlı çocuklar cemaatle namaz kılıyor
Myanmar'ın Arakan eyaletinde uğradığı zulüm sonucu Bangladeş'e sığınan Rohingyalı Müslümanlar yaşadıkları kamplarda hayatını devam ettiriyor. Arakanlı çocuklar kamplarda eğitim alıyor ve toplu olarak namaz kılıyorlar. Çocukların saf tutması, görenleri duygulandırıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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