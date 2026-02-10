Japonya Havayolları 28 bin müşterinin bilgilerinin yetkisiz erişim nedeniyle sızmış olabileceğini bildirdi

Hava yolu firmasının açıklamasına göre JAL dün gece, müşterilerinin kişisel bilgilerinin biletleme için kullanıldığı "rezervasyon sisteminde yetkisiz erişim yaşandığını" tespit etti.

Sızmanın, yolcu bagajlarını havalimanlarından daha önce belirlenen otellere taşıyan "Aynı Gün Bagaj Teslimat Hizmeti"ni Temmuz 2024 sonrası kullanan yaklaşık 28 bin müşteriyi etkileyebileceği tahmin edildi.

Buna göre müşterilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları ile uçuş numaraları, kalkış ve varış havaalanları ile otel isimlerinin sızan bilgiler arasında yer alıyor.