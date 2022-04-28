Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Japonya turistlere kapıları açmaya hazırlanıyor
ASYA

Japonya turistlere kapıları açmaya hazırlanıyor

Japonya'da hükümet, Kovid-19 nedeniyle sınır kapılarında yabancı turistlere yönelik uygulanan önlemlerin kaldırılmasını hedefliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonya turistlere kapıları açmaya hazırlanıyor
Foto/arşiv

Japonya'da salgın kaynaklı yara alan turizm sektörünün canlandırılması amacıyla sınır kapılarının yabancı turiste açılması planlanıyor.

Kyodo ajansına göre, hükümet ile özel sektör temsilcilerinin oluşturduğu Ekonomik ve Mali Politikalar Konseyi üyeleri bu kapsamda bir araya geldi.

Konseyin özel sektör temsilcisi üyeleri, yabancı ziyaretçi sınırlamaları ile ülkeye girişte uygulanan seyahat prosedürlerinin hafifletilmesi gerektiğini bildirdi.

Burada konuşan Japonya'nın en büyük iş lobisi "Keidanren" Başkanı Tokura Masakazu, yabancı turistlerin ülkeye "aşamalı kabulüne" başlanması gerektiğini söyledi.

Fikir birliği

Kovid-19 Önlemlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Yamagiwa Daişiro, toplantı sonrasında, "sınır kapılarının yabancı turistlere açılmasına yönelik ilerleme sağlanmasında" hükümet ile özel sektörün fikir birliğine vardığını açıkladı.

Salgının "gidişatındaki belirsizliğe" değinen Yamagiwa, salgın sınırlamalarının hafifletilmesindeki zaman çizelgesine "uygun şekilde karar verilmesi gerektiğini" kaydetti.

ABD'nin gönderdiği 90 obüs sisteminin yarısı Ukrayna'ya ulaştı
DÜNYA
ABD'nin gönderdiği 90 obüs sisteminin yarısı Ukrayna'ya ulaştı

Rusya'nın asker yunusları Sivastopol Deniz Üssü'nü koruyor
DÜNYA
Rusya'nın asker yunusları Sivastopol Deniz Üssü'nü koruyor

İngiltere'de "mülteci karşıtı yasa tasarısı"nın kabulü uluslararası sistemi etkileyebilir
DÜNYA
İngiltere'de "mülteci karşıtı yasa tasarısı"nın kabulü uluslararası sistemi etkileyebilir

ABD Rusya'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine almayı değerlendiriyor
DÜNYA
ABD Rusya'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine almayı değerlendiriyor
Üçüncü DünyaSavaşına yol açabilir

Üçüncü Dünya
Savaşı'na yol açabilir

​Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor.
Emeklinin beklediği müjde

Emeklinin beklediği müjde

​Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi.
İBBnin kadrolu çalışanı

​PKK kampında fotoğrafları ortaya çıkan İBB personeli Şafak Duran gözaltına alındı.

​Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini ziyarete açıldı.
'Komplodan faydalananlar<br>ortaya çıkacak'

'Komplodan faydalananlar
ortaya çıkacak'

​CHP'li eski vekilden Kaset Kumpas davası yorumu.

​İçinde bebeklerin de olduğu araç alev topuna döndü.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 81 ilde istihdam edilecekler.

​e-muhtıra kağıt parçasına döndü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a gidecek.

​Rusya, Karadeniz'deki donanma üslerini korumak için özel eğitimli yunusları kullanıyor.
11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

​Daha önce boşalttığı iki üssü tekrar faaliyete geçiriyor.

​Maske takma zorunluluğunun kaldırılması vatandaşları mutlu etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.