Japonya turistlere kapıları açmaya hazırlanıyor

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sancaktepe'de tespit edilen terör hücresi çökertildi

Twitter'dan bir açıklama yapan Soylu, "DKP-BÖG hücre evinde üç teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır beş kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi. Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.