Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem: Tsunamiye karşı 'tahliye çağrısı' yapıldı

Japonya'da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'nın en büyük ve en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusundaki Miyagi eyaletinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.