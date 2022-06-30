Dünya Japonyada aşırı sıcaklar can aldı 12 ölü
ASYA

Japonya’da aşırı sıcaklar can aldı: 12 ölü

Japonya'da termometrelerin rekor sıcaklığı göstermesiyle 12 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin Saitama eyaletinde 39.9, Gunma eyaletinde 39.7 ve Shizuoka’da 39.4’ü bulan sıcaklar rekor yükseklik olarak kayıtlara geçti.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da aşırı sıcaklar can aldı: 12 ölü
Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 12 kişi öldü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da termometreler 1875 yılından bu yana Haziran ayında görülen en yüksek değer olan 36.4’ü gösterdi. Ülkenin farklı kesimlerinde sıcaklık değerleri 39 dereceyi aşarken, en az 12 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

EN YÜKSEK SICAKLIK


Japonya’da başkenti Tokyo’da sıcaklık rekoru kırdı. Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, bugün 1875 yılında söz konusu alanda verilerin toplanmaya başlamasından bu yana Haziran ayında görülen en yüksek değer olan 36.4 derecelik sıcaklığın ölçüldüğü bildirildi. Japonya’nın Saitama eyaletinde 39.9, Gunma eyaletinde 39.7 ve Shizuoka’da 39.4’ü bulan sıcaklar, en az 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

MECBUR KALMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI


Tokushima eyaletindeki Naruto şehrinde yaşayan 80’li yaşlarında 1 adamın dün evinde ölü bulunduğu açıklanırken, yapılan detaylı incelemede şahsın sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği bildirildi. Evde klima ya da vantilatör bulunmadığı öğrenildi. Tokyo Adli Tıp Kurumu ise, başkentte Haziran ayında en az 11 kişinin sıcak çarpmasından öldüğünü duyurdu. JMA, aşırı sıcaklar nedeniyle mecbur olmadıkça dışarıya çıkmama çağrısında bulunurken, uzmanlar ise bol sıvı tüketilmesi, klima kullanılması ve yakın temas bulunmayan açık alanlarda maske takılmaması konusunda uyardı.

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