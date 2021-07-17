Dünya Japonyada üzüme dudak uçuklatan fiyat Salkımı 12 bin 700 dolara satıldı
ASYA

Japonya'da üzüme dudak uçuklatan fiyat: Salkımı 12 bin 700 dolara satıldı

Japonya'da "Ruby Roman" türü kızıl üzümün bir salkımı sezon açılışında 1,4 milyon yene (12 bin 700 dolar) alıcı buldu.

Haber Merkezi AA
Japonyada kızıl üzümün salkımı 1,4 milyon yene satıldı
Ruby Roman üzümü

İşikawa eyaletinin Kanazawa bölgesi sezon açılışında müşterinin beğenisine sunulan üzümlerin salkım fiyatı geçen yıla göre 100 bin yen (910 dolar) yükseldi.

Açılış mezatına katılan zincir market sahibi Tayvanlı Hsieh Ming-ta "Ruby Roman" türü kızıl üzümün salkımına 1,4 milyon yen ödedi.

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"1,4 milyon az bile"

Bu fiyatla salkım üzüm 3. yılında yeni rekor elde etti. Ming-ta, "Ruby Roman'ı Tayvan halkına tanıtmak istiyorum. Çiftçilerin emeklerini düşündüğünüzde 1,4 milyon az bile" dedi.

Kyodo ajansının haberine göre yılın ilk mezatı sonrası Ruby Roman türünden 253 salkımın satış ve nakliyesi gerçekleşti.

Japonya'da bir salkım üzüm 32 bin liraya satıldı
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Japonya'da bir salkım üzüm 32 bin liraya satıldı

Üzüm yetiştiricilerin oluşturduğu grubun temsilcilerinden Matsuyama Mitsuo, "Hasat öncesi güneşli günler ve yüksek sıcaklıkla üzümler iyice tatlandı" ifadelerini kullandı.

Tanesi pin-pon topu büyüklüğünde, düşük asit ve yüksek şeker oranı içeren Ruby Roman üzümleri, Japonya'da ilk olarak Ağustos 2008'de piyasaya çıktı.

Tarladayken alıcı buluyor: Osmanlı çileğine talep her geçen gün artıyor
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Padişahların sofralarından eksik etmediği ve gelen davetlilere hediye edildiği anlatılan, bu nedenle 'Osmanlı' ismi verilen çileğin hasadına başlandı.
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İlçedeki bazı köylerde, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği tarafından yetiştirilen çilek, henüz tarladayken alıcı buluyor.
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Tadı, aroması ve kokusu nedeniyle, kozmetik, ilaç ve reçel gibi çeşitli sektörlerde de kullanılan çilekte bu yıl 2 ton hasat bekleniyor.
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Kilosu 50-60 TL'den satılıyor​<br>​<br>​ Hassas yapısı nedeniyle sabah erken saatlerde tek tek elle toplanan çilek, ardından sepetlere konarak satışa hazır hale geliyor. Çileğin kilosu 50-60 TL'den satılıyor.
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OSMANLI ÇİLEĞİNDE GELİNEN SON NOKTA İYİ YÖNDE<br> <br> Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, derneğe ait tarlada yaptıkları hasatla elde ettikleri ürünlerin hepsinin satıldığını söyledi.
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Talebi karşılayamadıklarını ifade eden Çetinkaya, Osmanlı çileğinde bugün hasat başladı. Mevcut bahçemizdeki Osmanlı çileklerini hasat ediyoruz. Ereğli'de Osmanlı çileğinde gelinen son nokta iyi yönde gelişiyor. Bu da bizler için son derece sevindirici. İyi yönde gelişmesi rekolteyi artırmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar veriyor. Ama bakıyoruz ki gerçekten de kralların, padişahların yiyeceği dediğimiz ürüne her geçen gün talep daha da artıyor. Biz mevcut alanlarda yetiştirdiğimiz, yetişen çileklerimiz kesinlikle ihtiyaca cevap vermediği gibi yeni alanlarda oluşturmaya çalışıyoruz dedi.
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'BİR KARIŞ TOPRAĞI OLAN OSMANLI ÇİLEĞİ ÜRETMELİ'<br> <br> İlçedeki boş olan tarım arazilerinde Osmanlı çileğinin yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:
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Karadeniz Ereğli'de bana göre bir karış toprağı olan insanımız Osmanlı çileğini üretmelidir. Başka bir alternatifimiz bana göre olmamalı. Burada üretilen Osmanlı çileği bana göre dünyanın en güzel ve en leziz meyvesi. Bunun pazarlanamama durumu söz konusu değil. Ne kadar üretirsek üretilelim bunun pazarda sıkıntısı yok. Örneğin Osmanlı çileğinin bu yıl kilo fiyatı en az 60 TL. Ereğli dışından birçok insan arayıp fiyatının önemli olmadığını tek isteklerinin Osmanlı çileğini tatmak istediklerini söylüyorlar. Fakat imkansızlıklar çerçevesinde, üretimin az olması sebebi ile bu taleplere cevap veremiyoruz.
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Tarladayken alıcı buluyor: Osmanlı çileğine talep her geçen gün artıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aroması ve tadıyla yöreye özgü Osmanlı çileğinin hasadına başlandı. Tarladayken satılmaya başlanan Osmanlı çileğinde bu yıl yaklaşık 2 ton hasat bekleniyor.


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