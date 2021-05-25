Ekonomi Yubari kavunu 24 bin 800 dolara satıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Yubari kavunu 24 bin 800 dolara satıldı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen ve geçen yıl sezon açılışında 1100 dolar alıcı bulabilen Yubari kavunları bu yıl 24 bin 800 dolara satıldı.

Haber Merkezi AA
Japonyada Yubari kavunu 24 bin 800 dolara satıldı ​
Yubari kavunu.

Kyodo ajansının haberine göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında Sapporo toptancı halinde müşterinin beğenisine sunuldu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye etkisi sonrası, geçen yıl sezon açılışında 120 bin yene (1100 dolar) satılabilen Yubari kavunları bu yıl 2,7 milyon yene (24 bin 800 dolara) alıcı buldu.

Verdikleri teklifle "çiftçileri cesaretlendirmek istediklerini" dile getiren Hokkaido Products firması temsilcisi Kage Iori, kavunları sosyal medya üzerinden seçilmiş çocuklu 10 aileye hediye edeceklerini söyledi.

İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki 102 çiftçi, kavunların ülke içi satışlarından 2,16 milyar yen (19,8 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.

  • Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle (45 bin 900 dolar) 2009'da elde edilmişti.

İlk kiraz kilosu 500 TL’den satıldı
EKONOMİ
İlk kiraz kilosu 500 TL’den satıldı

Tarladayken alıcı buluyor: Osmanlı çileğine talep her geçen gün artıyor
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Padişahların sofralarından eksik etmediği ve gelen davetlilere hediye edildiği anlatılan, bu nedenle 'Osmanlı' ismi verilen çileğin hasadına başlandı.
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İlçedeki bazı köylerde, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği tarafından yetiştirilen çilek, henüz tarladayken alıcı buluyor.
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Tadı, aroması ve kokusu nedeniyle, kozmetik, ilaç ve reçel gibi çeşitli sektörlerde de kullanılan çilekte bu yıl 2 ton hasat bekleniyor.
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Kilosu 50-60 TL'den satılıyor​<br>​<br>​ Hassas yapısı nedeniyle sabah erken saatlerde tek tek elle toplanan çilek, ardından sepetlere konarak satışa hazır hale geliyor. Çileğin kilosu 50-60 TL'den satılıyor.
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OSMANLI ÇİLEĞİNDE GELİNEN SON NOKTA İYİ YÖNDE<br> <br> Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, derneğe ait tarlada yaptıkları hasatla elde ettikleri ürünlerin hepsinin satıldığını söyledi.
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Talebi karşılayamadıklarını ifade eden Çetinkaya, Osmanlı çileğinde bugün hasat başladı. Mevcut bahçemizdeki Osmanlı çileklerini hasat ediyoruz. Ereğli'de Osmanlı çileğinde gelinen son nokta iyi yönde gelişiyor. Bu da bizler için son derece sevindirici. İyi yönde gelişmesi rekolteyi artırmak için yapılan çalışmalar olumlu sonuçlar veriyor. Ama bakıyoruz ki gerçekten de kralların, padişahların yiyeceği dediğimiz ürüne her geçen gün talep daha da artıyor. Biz mevcut alanlarda yetiştirdiğimiz, yetişen çileklerimiz kesinlikle ihtiyaca cevap vermediği gibi yeni alanlarda oluşturmaya çalışıyoruz dedi.
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'BİR KARIŞ TOPRAĞI OLAN OSMANLI ÇİLEĞİ ÜRETMELİ'<br> <br> İlçedeki boş olan tarım arazilerinde Osmanlı çileğinin yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:
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Karadeniz Ereğli'de bana göre bir karış toprağı olan insanımız Osmanlı çileğini üretmelidir. Başka bir alternatifimiz bana göre olmamalı. Burada üretilen Osmanlı çileği bana göre dünyanın en güzel ve en leziz meyvesi. Bunun pazarlanamama durumu söz konusu değil. Ne kadar üretirsek üretilelim bunun pazarda sıkıntısı yok. Örneğin Osmanlı çileğinin bu yıl kilo fiyatı en az 60 TL. Ereğli dışından birçok insan arayıp fiyatının önemli olmadığını tek isteklerinin Osmanlı çileğini tatmak istediklerini söylüyorlar. Fakat imkansızlıklar çerçevesinde, üretimin az olması sebebi ile bu taleplere cevap veremiyoruz.
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Tarladayken alıcı buluyor: Osmanlı çileğine talep her geçen gün artıyor
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, aroması ve tadıyla yöreye özgü Osmanlı çileğinin hasadına başlandı. Tarladayken satılmaya başlanan Osmanlı çileğinde bu yıl yaklaşık 2 ton hasat bekleniyor.


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