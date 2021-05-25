Yubari kavunu 24 bin 800 dolara satıldı

Karadeniz Ereğli'de bana göre bir karış toprağı olan insanımız Osmanlı çileğini üretmelidir. Başka bir alternatifimiz bana göre olmamalı. Burada üretilen Osmanlı çileği bana göre dünyanın en güzel ve en leziz meyvesi. Bunun pazarlanamama durumu söz konusu değil. Ne kadar üretirsek üretilelim bunun pazarda sıkıntısı yok. Örneğin Osmanlı çileğinin bu yıl kilo fiyatı en az 60 TL. Ereğli dışından birçok insan arayıp fiyatının önemli olmadığını tek isteklerinin Osmanlı çileğini tatmak istediklerini söylüyorlar. Fakat imkansızlıklar çerçevesinde, üretimin az olması sebebi ile bu taleplere cevap veremiyoruz.