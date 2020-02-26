Dünya Japonyada koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti
ASYA

Japonya’da koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında olan Japonya'dan bir kötü haber daha geldi. Yetkililer, koronavirüse yakalanan bir kişinin daha daha zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti.
Koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 81 bini geçti.

Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedeniyle 13 Şubat’ta ateş belirtisi göstererek hastaneye kaldırılan bir Tokyo sakininin zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Şahısa 18 Şubat’ta koronavirüs teşhisi konulduğu öğrenildi. Son can kaybı ile birlikte ülke genelinde gerçekleşen virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 7’ye yükseldi. Yedi ölüm vakasının 4’ünü Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

Japonya’da karantina gemisinde bilanço ağırlaşıyor: 1 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA
Japonya’da karantina gemisinde bilanço ağırlaşıyor: 1 kişi daha hayatını kaybetti

Gemiden yeni vakalar

Öte yandan, Japonya Sağlık Bakanlığı daha önce koronavirüs nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden 14 kişinin daha virüs taşıdığının tespit edildiğini duyurdu. 14 yeni vakanın 5'ini yolcuların, 9'unu ise mürettebatın oluşturduğu açıklandı. Böylece gemiden şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 705’e yükselirken, Japonya genelindeki vaka sayısı da 875’e çıktı.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı
DÜNYA
Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı
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