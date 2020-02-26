Japonya’da koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

Dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedeniyle 13 Şubat’ta ateş belirtisi göstererek hastaneye kaldırılan bir Tokyo sakininin zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Şahısa 18 Şubat’ta koronavirüs teşhisi konulduğu öğrenildi. Son can kaybı ile birlikte ülke genelinde gerçekleşen virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 7’ye yükseldi. Yedi ölüm vakasının 4’ünü Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.
Gemiden yeni vakalar
Öte yandan, Japonya Sağlık Bakanlığı daha önce koronavirüs nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden 14 kişinin daha virüs taşıdığının tespit edildiğini duyurdu. 14 yeni vakanın 5'ini yolcuların, 9'unu ise mürettebatın oluşturduğu açıklandı. Böylece gemiden şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısı 705’e yükselirken, Japonya genelindeki vaka sayısı da 875’e çıktı.