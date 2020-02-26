Japonya’da koronavirüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında olan Japonya'dan bir kötü haber daha geldi. Yetkililer, koronavirüse yakalanan bir kişinin daha daha zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi 26 Şubat 2020, 17:55 Son Güncelleme: 26 Şubat 2020, 18:03 İHA