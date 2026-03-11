Yeni Şafak
Japonya'dan petrol rezervi hamlesi

15:2111/03/2026, Çarşamba
AA
Küresel petrol ticaretinin kritik noktası Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile Tahran’ın misillemeleri sonrası durma noktasına geldi.
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarında sert artışa yol açabileceği endişesiyle ülkenin petrol rezervlerinin kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre Takaiçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarına olası etkilerini değerlendirdi.

Takaiçi, Japonya'nın benzin ve diğer petrol ürünlerinde olası fiyat artışlarına karşı önlem amacıyla petrol rezervlerini en erken 16 Mart'tan itibaren kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak özel sektörün elinde bulunan 15 günlük petrol rezervinin, ardından da hükümetin kontrolündeki 30 günlük petrol rezervinin piyasaya sunulacağını belirten Takaiçi, kararın Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile koordineli bir karar beklenmeden uygulanacağını ifade etti.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına geldi.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) başta olmak üzere deniz ticaretinin aksaması, enerji arzına yönelik endişeleri artırırken fiyatlarda keskin yükselişlere yol açmıştı.

Öte yandan, IEA'nın petrol fiyatlarını düşürmek için tarihindeki en büyük petrol rezervi salımını önermeyi değerlendirdiğine dair haberlerle petrol fiyatları gerilemişti.


