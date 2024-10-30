Joe Biden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'i ağırladı

Biden tarafından gülücüklerle karşılanan Hristodulidis'in, "

Sayın Başkan, ülkem son 50 yıldır Türk işgali altında ve müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm, ortak ilke ve değerlerimize dayalı bir çözüm: demokrasi ve insan haklarına saygı.