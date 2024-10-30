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Joe Biden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'i ağırladı

Joe Biden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'i ağırladı

Semih Bozkuş
21:4530/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, ABD'yi ziyaretinde Joe Biden ile bir araya geldi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, ABD'yi ziyaretinde Joe Biden ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'u Beyaz Saray'da ağırladı. 28 yıl sonra bir ilk olma özelliğini taşıyan ziyarette Biden'ın Rum lideri 'gülücüklerle' karşıladığı görüldü. Hristodulidis'in Biden'e, "Sayın Başkan, ülkem son 50 yıldır Türk işgali altında ve müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm, ortak ilke ve değerlerimize dayalı bir çözüm: demokrasi ve insan haklarına saygı." sözleriyle şikayet ettiği öğrenildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri
Nikos Hristodulidis
,
ABD Başkanı Joe Biden
tarafından
Beyaz Saray
'da ağırlandı.

28 yıl sonra bir ilk olma özelliğini taşıyan ziyarette Hristodulidis'in Biden'a Türkiye'yi şikayet ettiği öğrenildi.

Biden tarafından gülücüklerle karşılanan Hristodulidis'in, "
Sayın Başkan, ülkem son 50 yıldır Türk işgali altında ve müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için sizin ve ABD'nin desteğine güveniyorum. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir çözüm, ortak ilke ve değerlerimize dayalı bir çözüm: demokrasi ve insan haklarına saygı.
" dediği aktarıldı.

Akıllara Ersin Tatar'ın Kıbrıs uyarısı geldi

Hristodulidis'in ABD'ye ziyareti ise akıllara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs uyarısını akıllara getirdi.

Tatar, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve çatışmaların yayılma riski bağlamında, İsrail'in Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş Topraklar) planının içine dahil ettiği Kıbrıs'a yönelik hain plan ve girişimlerine dikkati çekerek Kıbrıs'ın da hedef haline gelebileceği uyarısında bulunmuştu.



#Nikos Hristodulidis
#Joe Biden
#Beyaz Saray
#Kıbrıs

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