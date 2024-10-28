TUSAŞ'a saldıran teröristlere Güney Kıbrıs'ta anma

Savunma sanayinin önemli kurumlarından TUSAŞ'a yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristler için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı Limasol kentinde anma etkinliği gerçekleştirdi. Skandalla ilgili Rum Yönetimi ise sessizliğini koruyor.
23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine iki PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi şehit olmuştu. Hain saldırıda 22 yaralı kişi de yaralanmıştı.
Terör saldırısını gerçekleştiren teröristler ise öldürüldü. Etkisizleştirilen teröristler için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise skandal bir etkinliğe imza atıldı.
PKK’nın medya organı ANFNews, örgütün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği bir etkinliğin görüntülerini paylaştı.
Teröristleri andılar
Kıbrıs'ın güneyi terör üssü gibi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin PKK/PYD'nin adadaki faaliyetlerine müdahalede bulunmaması ve aksine örgüte faaliyet alanı tanıması ise dikkat çekiyor.
KKTC Yönetimi ise uzun süredir Rum Yönetimi ile terör örgütü arasındaki bu ilişkiye tepki göstermeye devam ediyor.