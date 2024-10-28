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TUSAŞ'a saldıran teröristlere Güney Kıbrıs'ta anma

TUSAŞ'a saldıran teröristlere Güney Kıbrıs'ta anma

Lokman Özdemir
09:5328/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Limasol kentindeki PKK etkinliği
Limasol kentindeki PKK etkinliği

Savunma sanayinin önemli kurumlarından TUSAŞ'a yönelik geçtiğimiz günlerde düzenlenen hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristler için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı Limasol kentinde anma etkinliği gerçekleştirdi. Skandalla ilgili Rum Yönetimi ise sessizliğini koruyor.

23 Ekim'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine iki PKK'lı terörist tarafından gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi şehit olmuştu. Hain saldırıda 22 yaralı kişi de yaralanmıştı.


Terör saldırısını gerçekleştiren teröristler ise öldürüldü. Etkisizleştirilen teröristler için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde ise skandal bir etkinliğe imza atıldı.


PKK’nın medya organı ANFNews, örgütün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği bir etkinliğin görüntülerini paylaştı.



Teröristleri andılar


"Limasol’de Ekim Ayı Şehitlerini Anma"
başlığıyla sunulan videoda, örgüt mensuplarının öldürülen bazı üyeler için tören düzenlediği görülüyor.




Etkinliğin yapıldığı, duvarlarında PKK paçavraları ve teröristbaşı Öcalan posterlerinin bulunduğu mekanın ise Limasol'daki
"Demokratik Toplum Merkezi"
olduğu ifade ediliyor.




Terör örgütünün düzenlediği etkinlikte, örgütün
'Ölümsüzler Taburu'
adı verilen intihar eylemcilerinin de anılması dikkat çekti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)’ye yönelik saldırıda şehit düşen dört kahramanımıza saldıran PKK’lı teröristlerin de bu gruba bağlı olduğu ifade edildi.

PKK’nın
'Halk Savunma Merkezi'
isimli yapılanması saldırıya dair yaptığı açıklamada
"23 Ekim Çarşamba günü saat 15:30 sularında Ankara’da bulunan TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen fedai eylem, Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır."
ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ın güneyi terör üssü gibi


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin PKK/PYD'nin adadaki faaliyetlerine müdahalede bulunmaması ve aksine örgüte faaliyet alanı tanıması ise dikkat çekiyor.


KKTC Yönetimi ise uzun süredir Rum Yönetimi ile terör örgütü arasındaki bu ilişkiye tepki göstermeye devam ediyor.


#Güney Kıbrıs
#TUSAŞ
#PKK

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