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Dünya

Joe Biden imzaladı: ABD'den Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.

20:23 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:47 - 1/02/2024 Perşembe
AA
ABD Başkanı Joe Biden, Yahudi işgalciler hakkında kararname çıkardı.
ABD Başkanı Joe Biden, Yahudi işgalciler hakkında kararname çıkardı.

ABD, Yahudi işgalcilere karşı yaptırım kararı aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlar

Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.

Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

Dört kişi şimdiden listeye dahil edildi

Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen dört kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

Sinyalini vermişti

Biden, başkent Washington DC'deki Capitol Hill'de Ulusal Dua Kahvaltısı'nda açıklamalarda bulunmuş ve Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına değinerek söz konusu şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararname çıkarmayı planladığını açıklamıştı.



#Yahudi Yerleşimciler
#Yaptırım
#Joe Biden
#Filistinliler
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