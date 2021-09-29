Dünya Kabil Üniversitesi Kadınların kampüse girişi yasaklanmadı
ASYA

Kabil Üniversitesi: Kadınların kampüse girişi yasaklanmadı

Kabil Üniversitesi, kadınların kampüse girişinin yasaklandığı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada sosyal medyada bu yönde paylaşım yapan hesabın sahte olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Kabil Üniversitesi: Kadınların kampüse girişi yasaklanmadı
(Arşiv)

Konu ile ilgili resmi Facebook hesabından açıklama yapan Kabil Üniversitesi, iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Açıklamada, Taliban'ın Afganistan'da yönetimini ele almasının ardından atadığı rektör Eşref Gayret'in kişisel sosyal medya hesabının bulunmadığı belirtildi.

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Üniversite ile ilgili bilgi edinmek için resmi site ve Facebook hesabının takip edilmesi istendi.

Uluslararası basında dün çıkan bazı haberlerde, rektör Eşref Gayret'in kişisel Twitter hesabı olduğu iddia edilen bir hesaptan yapılan paylaşım kaynak gösterilerek rektörün, kadın öğrenci ve akademisyenlerin kampüse girişini yasakladığı ileri sürülmüştü.

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