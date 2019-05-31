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Dünya Kabilde NATO konvoyuna saldırı 4 ölü
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ASYA

Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

Kabil'de NATO konvoyuna saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

Haber Merkezi AA
Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.
Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Kabil'in Yeka Tut bölgesinde seyir halindeki NATO askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Rahimi, 3 sivilin de yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıda NATO askerlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 10 NATO askerinin öldüğünü iddia etti.

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