Dünya Kabilde roketli saldırı Bir ölü üç yaralı
ASYA

Kabil'de roketli saldırı: Bir ölü üç yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. ABD basınının aktardığına göre, saldırının havalimanından DAEŞ'in bulunduğu bir eve yapıldığı öğrenilirken, bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Kabilde roketli saldırı: Bir ölü üç yaralı
Kabil'de yaşanan patlama nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. ABD basınının aktardığına göre, saldırının havalimanından DAEŞ'in bulunduğu bir eve yapıldığı öğrenilirken, bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Taliban bölgeye ilerliyor

Öte yandan çok sayıda Taliban aracının bölgeye ilerlediği öğrenildi. Saldırıda bir eve roketin isabet ettiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Kabil'de roketli saldırı
OYNAT 03:17
Kabil'de roketli saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Bölgede yaşananlarla ilgili son durumu Kabil'de bulunan Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz anlattı.


Saldırı bekleniyordu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. Saldırılarda ölenlerin sayısının 180 çıkmış, en az 150 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13’ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti.

  • ABD Başkanı Joe Biden, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini söylemişti.

Kabil Havalimanı yakınındaki patlama ABD'yi alarma geçirdi
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Kabil Havalimanı yakınındaki patlama ABD'yi alarma geçirdi

Kabil'de altıncı şiddetli patlama meydana geldi
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Kabil'de altıncı şiddetli patlama meydana geldi

Kabil Havalimanı'nda patlama
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Kabil Havalimanı'nda patlama

Dün yaşanan altı patlama Kabil Havalimanı'nın yoğunluğunu etkilemedi
OYNAT 00:33
Dün yaşanan altı patlama Kabil Havalimanı'nın yoğunluğunu etkilemedi
Dün yaşanan patlamaların ardından Afganistan halkının havalimanına akını devam ediyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi, en az 150 kişi yaralandı.


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