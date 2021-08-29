Kabil'de roketli saldırı: Bir ölü üç yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. ABD basınının aktardığına göre, saldırının havalimanından DAEŞ'in bulunduğu bir eve yapıldığı öğrenilirken, bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Taliban bölgeye ilerliyor

Öte yandan çok sayıda Taliban aracının bölgeye ilerlediği öğrenildi. Saldırıda bir eve roketin isabet ettiği, yaralıların olduğu bildirildi.

OYNAT 03:17 Kabil'de roketli saldırı Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Bölgede yaşananlarla ilgili son durumu Kabil'de bulunan Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz anlattı.





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Saldırı bekleniyordu

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. Saldırılarda ölenlerin sayısının 180 çıkmış, en az 150 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13’ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti.

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ABD Başkanı Joe Biden, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini söylemişti.

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