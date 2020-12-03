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Dünya Kaçak doğum turizmi Sahte vizeyle ABDde doğum kişi başı 7 bin 500 dolar
AMERİKA

Kaçak doğum turizmi: Sahte vizeyle ABD'de doğum kişi başı 7 bin 500 dolar!

New York'ta 6 kişi, Türkiye'den hamile kadınları doğum yapmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye getirmekle suçlandı. Şüphelilerin çocuklarının doğum yoluyla ABD vatandaşlığına hak kazanmasını isteyen anne adaylarını sahte iş ve turist vizeleriyle ülkeye getirdiği ve kişi başı 7 bin 500 dolar aldıkları öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Sahte vizeyle ABD'ye hamile götüren şebeke yakalandı.
Sahte vizeyle ABD'ye hamile götüren şebeke yakalandı.

ABD'nin New York kentinde 6 kişi, Türkiye'den hamile kadınları doğum yapmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye getirmekle suçlandı.

SAHTE VİZE ÇIKARIYORLAR

Savcılık, şüphelilerin, çocuklarının doğum yoluyla ABD vatandaşlığına hak kazanmasını isteyen anne adaylarını sahte iş ve turist vizeleriyle ülkeye getirdiği ve doğum masraflarını federal sağlık yardım programı "Medicaid" aracılığıyla karşıladığını öne sürdü.

ABD'de bu yolla 119 çocuğun doğumuna aracılık etmekle suçlanan şüphelilerin, Türkiye'de sosyal medyada "Bebeğim ABD'de doğmalı", "Amerika'da doğum" başlıklı paylaşımlarla ulaştıkları anne adaylarından kişi başına en az 7 bin 500 dolar tahsil ettiği iddia edildi.

SAĞLIK SİSTEMİNE ZARAR VERDİ

Savcılık, İ.A. ve S.K. adlı kişilerin liderlik ettiği şebeke üyelerini, sağlık sistemini 2,1 milyon dolar zarar uğratmakla suçladı.

ABD yasalarına göre, ülke sınırlarında doğan her çocuk doğrudan vatandaşlığa hak kazanıyor. Başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet, yabancı ülke vatandaşlarının doğum için ABD'ye gelmesini sınırlamak üzere, bu yılın başında yaptığı düzenlemeyle hamile kadınlara, sağlık açısından ABD'de doğum yapmanın zorunlu olduğu durumlar dışında turist vizesi verilmesini yasaklamıştı.

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