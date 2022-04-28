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Dünya Kadir Gecesinde Müslüman oldu Alman Andreas artık Kadir
AVRUPA

Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu: Alman Andreas artık Kadir

Alman vatandaşı Andreas Bernd, Kadir Gecesi’nde bir camide düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

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Haber Merkezi İHA
Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu: Alman Andreas artık Kadir
Andreas Bernd (en sağda)

Almanya’nın Köln kenti yakınlarındaki İslam Toplumu Milli Görüş’e (İGMG) bağlı Brühl Camisi’nde Kadir Gecesi İslamiyet’e geçmeye karar veren Alman Andreas Bernd, düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Şahitlerin huzurunda İslamiyet’i kabul eden Bernd, 'Kadir’ ismini aldı. Kendisine Cami imamı Murat Oruç tarafından imanın ve İslam’ın şartları anlatıldı.

'DEĞERLER İSLAM İÇERİSİNDE YAŞATILIYOR'

Müslüman olan Kadir yaptığı açıklamada, "İnsanlık, dürüstlük ve saygı gibi değerlerin İslam dini içerisinde yaşatıldığını düşünüyorum, onun için İslamiyet’i seçtim" dedi.

'EN KÜÇÜK HÜCREME KADAR HİSSETTİM'

Cami imamı Murat Oruç ise, "Bugün Kadir gecesini idrak etmenin mutluluğunu yaşarken bir mutluluğu da Andreas kardeşimizin Müslüman olma kararını bizlere iletmesiyle yaşadık. Biz de ’Kadir’ ismini koyarak Kadir gecesinde bir kardeşimizin Müslümanlığına ilk defa şahit olduk. Gerçekten bugün Kadir gecesinin kıymetini hayatımda ilk defa en küçük hücrelerime kadar hissettim" diye konuştu.

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
FOTOĞRAF 9
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Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camisi’nde okunan ezan sesinden etkilendi.
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Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
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\"Daria\" idi \"Derya\" oldu, Kur’an-ı Kerim’i araştırdı<br>Müslüman olan genç kadının adı ise Derya oldu. İznik İlçe Müftüsü Müslüman olan genç kadına Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, “İznik’in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camisi’nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim” dedi.
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Savaş için çok üzgünüm<br>Ukrayna’da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, “Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim” dedi.
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Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Gezmek için gittiği tarihi kent İznik'te Ayasofya Camii'nde okunan ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın aynı camide kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.


Ukraynalı Parkhomenko Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu
OYNAT 01:12
Ukraynalı Parkhomenko Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu
Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi gören Ukraynalı Viktor Parkhomenko, düzenlenen ihtida töreniyle Kelime-i Şehadet getirerek, Müslüman oldu.

Şehir Hastanesi Palyatif Servisi'nde kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Parkhomenko, kızı Viktoriya Özkan'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Parkhomenko'nun yakınları bu isteği İl Müftülüğüne iletti. İl Müftüsü Bekir Gerek öncülüğünde Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ihtida merasimde Parkhomenko, Kelime-i Şehadet getirerek, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul edip Müslüman oldu.


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