Dünya Kahirede bina çöktü 8 ölü
AFRİKA

Kahire'de bina çöktü: 8 ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'de 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kahirede bina çöktü: 8 ölü
FOTO: Reuters

Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturmasıyla birlikte dünyanın yakından takip etmeye başladığı Mısır'da dün korkutucu bir tren kazası yaşanmış, onlarca insan hayatını kaybetmişti. Mısır bugüne de acı bir olayla başladı.

Yerel basında yer alan habere göre, Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kahire Valisi Tümgeneral Halid Abdul Al, çöken binanın bitişiğindeki binaların incelenmesi ve ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılması için ekip kurulduğunu açıkladı.

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