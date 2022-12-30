Kamboçya’da oteldeki yangında ölü sayısı 25’e yükseldi

Kamboçyalı yetkililer, Tayland sınırındaki Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentindeki 17 katlı Grand Diamond City Oteli’nde 28 Aralık gecesi çıkan yangının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Banteay Meanchey Enformasyon Birimi Başkanı Sek Sokhom, 12 saatten uzun sürede ancak kontrol altına alınabilen yangının ardından arama kurtarma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Oteldeki odalarda 6, merdivenlerde 9 ceset bulunduğunu aktaran Sokhom, böylelikle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yükseldiğini bildirdi.

Çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Sokhom, bu nedenle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Sokhom, yangında en az 60 kişinin yaralandığını dile getirdi.

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YILBAŞI SÜSLERİ YANGINA YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Kamboçyalı yetkililer, otelin Tayland sınırında bulunması nedeniyle çalışmalara Taylandlı yetkililerin de katıldığını ifade etti.

Yetkililer, çok sayıda yaralının, sınırın diğer tarafındaki Tayland kenti Aranyaprathet’teki hastanelere kaldırıldığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin henüz kesin olarak belirlenmediğine dikkati çeken yetkililer, ancak olaya ilişkin ön soruşturmaya göre, yılbaşı için yapılan süslemelerde kullanılan ışıklı dekorasyon ürünlerinin ısınarak yangına yol açmış olabileceğini belirtti.

Kamboçya Ulusal Afet Yönetimi Komitesi Sözcüsü Soth Kimkolmony, 500 çalışanı olan Grand Diamond City Oteli’nde yangının çıktığı önceki gün 1000 müşteri bulunduğunu ifade etti.

Poipet Valisi Keat Hul, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yangının çıktığı anda otel çalışanlarının yangın söndürücülerle müdahale ettiğini ancak alevlerle baş edilemediğini kaydetti.

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İnsanların panikle kaçıştığını ve kapılara akın ettiğini söyleyen Keat Hul, yangında hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının dumandan etkilenerek ve otelin üst katlarından atlayarak can verdiğini belirtti.