|
Dünya

Kamerun’da Gazze mesaisi

Canberk Doğan
04:00 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 06:23 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Liderler düzeyinde 320 günde sadece bir kez bir araya gelebilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dışişleri bakan yardımcıları ile toplandı. Kamerun'un başkenti Yaounde'de başlayan İİT 50. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın temsil ediyor. Yarın sona erecek toplantıda Türkiye, başta Gazze olmak üzere, uluslararası ve bölgesel gündemi teşkil eden meselelere ilişkin yaklaşımlarını paylaşacak. Bu vesileyle Türkiye'nin Filistin davasına desteği, Suriye krizinin sona erdirilmesine yönelik faaliyetleri, Kıbrıs Türkü'nün ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel haklarının teslim edilmesine yönelik hassasiyeti, İİT üye ülkelerine aktarılacak.


#Gazze
#Kamerun
#Filistin
#İsrail
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TÜRGEV 2024 yurt başvuruları başladı mı?