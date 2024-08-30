Kamerun’da Gazze mesaisi

Liderler düzeyinde 320 günde sadece bir kez bir araya gelebilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dışişleri bakan yardımcıları ile toplandı. Kamerun'un başkenti Yaounde'de başlayan İİT 50. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın temsil ediyor. Yarın sona erecek toplantıda Türkiye, başta Gazze olmak üzere, uluslararası ve bölgesel gündemi teşkil eden meselelere ilişkin yaklaşımlarını paylaşacak. Bu vesileyle Türkiye'nin Filistin davasına desteği, Suriye krizinin sona erdirilmesine yönelik faaliyetleri, Kıbrıs Türkü'nün ve Batı Trakya Türk Azınlığı'nın temel haklarının teslim edilmesine yönelik hassasiyeti, İİT üye ülkelerine aktarılacak.